ciel clair14°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Il terrorise des écoliers dans un train vaudois

Un homme s&#039;en est pris à des enfants dans un train des Transports publics du Chablais (image d&#039;illustration).
L'incident est survenu dans un train des Transports publics du Chablais (image d'illustration).Image: KEYSTONE

«Quand le train démarre, je vous tue»: Il terrorise des écoliers romands

Un homme aurait exhibé un couteau et menacé une vingtaine d'élèves lundi dans un train près du Sépey (VD), rapporte 20 minutes.
05.09.2025, 14:4205.09.2025, 14:42
Plus de «Suisse»

Réveillé en sursaut dans une rame des Transports publics du Chablais (TPC), un individu aurait insulté le conducteur avant de s'en prendre à des enfants, lundi dernier non loin du Sépey (VD), relate 20 minutes.

Selon des témoignages recueillis par le média romand, l'homme aurait exhibé un couteau et menacé la vingtaine d'élèves présents dans le train qui les conduisait à l'école. «Quand le train démarre, je vous tue tous» aurait-il notamment lancé.

10 employés CFF se font agresser chaque jour

Selon 20 minutes, le conducteur a fini par faire une halte pour évacuer les écoliers, âgés de 11 à 15 ans. Une mère indique au journal qu'elle portera plainte.

Au Sépey, la police a réuni les témoignages et un psychologue a été mis à disposition des élèves. L'individu n'a pour l'heure pas encore été identifié. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Les voisins d'Europa-Park dénoncent «une tendance inquiétante»
Un Romand découvre un sanctuaire antique en snorkeling
En Grèce, l’archéologue lausannois Julien Beck a identifié ce qu'un écrivain décrivait il y a près de 2000 ans: un sanctuaire dédié à Déméter, déesse de l’agriculture.
Cet été, sous quelques mètres d’eau limpide, l’archéologue suisse Julien Beck a découvert les ruines d’un sanctuaire antique près d'une plage grecque, avec ses bâtiments effondrés et ses fragments de céramique.
L’article