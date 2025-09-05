Il terrorise des écoliers dans un train vaudois

L'incident est survenu dans un train des Transports publics du Chablais (image d'illustration).Image: KEYSTONE
Un homme aurait exhibé un couteau et menacé une vingtaine d'élèves lundi dans un train près du Sépey (VD), rapporte 20 minutes.
05.09.2025, 14:4205.09.2025, 14:42
Réveillé en sursaut dans une rame des Transports publics du Chablais (TPC), un individu aurait insulté le conducteur avant de s'en prendre à des enfants, lundi dernier non loin du Sépey (VD), relate 20 minutes.
Selon des témoignages recueillis par le média romand, l'homme aurait exhibé un couteau et menacé la vingtaine d'élèves présents dans le train qui les conduisait à l'école. «Quand le train démarre, je vous tue tous» aurait-il notamment lancé.
Selon 20 minutes, le conducteur a fini par faire une halte pour évacuer les écoliers, âgés de 11 à 15 ans. Une mère indique au journal qu'elle portera plainte.
Au Sépey, la police a réuni les témoignages et un psychologue a été mis à disposition des élèves. L'individu n'a pour l'heure pas encore été identifié. (jzs)
