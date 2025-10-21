Deux armureries vaudoises ciblées par des cambrioleurs (image d'illustration). Image: Shutterstock

Une armurerie romande dévalisée, des armes emportées

Des armes et des munitions ont été volées à Renens samedi dernier. Une semaine plus tôt, une autre tentative de cambriolage dans une armurerie a fait 9 interpellations au Mont-sur-Lausanne.

Deux armureries ont été prises pour cible par des cambrioleurs ces derniers jours dans le canton de Vaud. Si une tentative a échoué le 10 octobre au Mont-sur-Lausanne, une autre a réussi le 18 octobre à Renens, où des armes et munitions ont été volées.

Pour le cambriolage de Renens, les auteurs sont toujours en fuite. Pour celui du Mont-sur-Lausanne, en revanche, neuf suspects ont été interpellés, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué.

«Des commanditaires»

C'est lors d'une patrouille dans la zone industrielle du Mont-sur-Lausanne que les policiers ont remarqué la présence suspecte d'une voiture, stationnée à proximité immédiate de l'armurerie. A la vue de la police, plusieurs personnes ont pris la fuite, avant d'être arrêtées.

Les neuf suspects, âgés de 19 à 22 ans, sont un Vaudois et huit Français. Les auteurs ont utilisé des véhicules volés en Suisse pour commettre cette tentative de cambriolage, précise la police.

Les vols dans les armureries se sont multipliés ces derniers mois en Suisse, dont notamment à Sion, Yverdon (VD) ou Evionnaz (VS) pour prendre des exemples romands. «Les enquêtes sur ces affaires montrent que des commanditaires recrutent des personnes sur les réseaux sociaux afin de commettre diverses infractions contre rémunération», relève la police vaudoise dans son communiqué. (jzs/ats)