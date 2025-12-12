bien ensoleillé
Le Conseil fédéral contre l'UDC sur les frontières

Des douaniers suisse et francais controlent un vehicule lors d&#039;une operation commune entre les brigades de surveillance interieure (BSI) et exterieure (BSE).des directions regionales d&#039;Annec ...
Le gouvernement s'oppose à l'initiative pour la protection des frontières. Le texte demande un contrôle systématique et des restrictions dans le domaine de l'asile.
12.12.2025, 13:4812.12.2025, 13:48

Le Conseil fédéral ne veut pas de contrôles systématiques aux frontières. Il a décidé vendredi de rejeter l'initiative de l'UDC pour la protection des frontières, sans lui opposer de contre-projet.

L'initiative populaire «Stop aux abus de l'asile! (initiative pour la protection des frontières)» demande un contrôle systématique aux frontières et des restrictions dans le domaine de l'asile. Si ces mesures ne sont pas compatibles avec un accord international, le Conseil fédéral doit le renégocier, voire le dénoncer.

Sortir de Schengen

Pour le gouvernement, le texte serait difficile à mettre en oeuvre. Contrôler l'intégralité des frontières nécessiterait du personnel supplémentaire, ce qui engendrerait davantage de coûts et de contraintes. Cela créerait aussi des embouteillages et pénaliserait l'économie.

Voici «un des plus grands problèmes en Suisse en matière d'intégration»

Le système de l'asile serait en outre surchargé, parce que le nombre de personnes dépendant de l'aide d'urgence augmenterait. La Suisse devrait également sortir du système de Schengen/Dublin. L'initiative serait incompatible avec d'autres traités internationaux.

Le Conseil fédéral rappelle que des mesures ont déjà été prises pour renforcer la sécurité aux frontières. Il devrait transmettre son message sur l'initiative au Parlement en automne 2026. (jzs/ats)

