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Le Caribana Festival a réuni 32’000 personnes à Crans

Le Caribana Festival a réuni 32’000 personnes à Crans

La 34e édition du festival vaudois s’est achevée samedi sur un bilan positif, portée par une météo estivale et une programmation mêlant pop, rap et électro.
21.06.2026, 18:2021.06.2026, 18:20
The Prodigy, Air et Kavinsky se produisent au Caribana Festival.
L’événement a attiré 32'000 personnes en quatre jours grâce à une programmation variée et une météo estivale.Image: Caribana Festival

La 34e édition du Caribana Festival s'est achevée samedi à Crans (VD) sur un bilan positif. L'événement a attiré 32'000 personnes en quatre jours, une affluence en hausse, ont indiqué dimanche les organisateurs.

«Portés par une programmation éclectique, des artistes de premier plan et une météo exceptionnelle, les festivaliers ont répondu présents», peut-on lire dans le communiqué. La manifestation a bénéficié de températures estivales durant les quatre jours.

Le festival a débuté mercredi avec les concerts de Marine et M Pokora. Le lendemain, le public a pu assister aux performances de Broken Back et Mika.

La soirée de vendredi était consacrée au rap, avec notamment Niska en tête d'affiche. Samedi, la clôture du festival a été marquée par une soirée électro, avec entre autres le DJ Lost Frequencies.

Les organisateurs prévoient déjà la prochaine édition, qui pourrait se tenir du 16 au 19 juin 2027. Ces dates sont actuellement en cours de coordination avec la commune, expliquent les organisateurs. (dal/ats)

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