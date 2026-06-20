JD Vance est en route pour la Suisse
Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington vers la Suisse, a annoncé son porte-parole, avant le début des discussions prévues dimanche avec l'Iran.
Il va y rejoindre l'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, déjà sur place, tandis que la délégation iranienne est également partie samedi vers la Suisse.
Ces discussions devraient durer «quelques jours», a affirmé JD Vance à la presse avant d'embarquer, précisant qu'il ne pourrait rester «qu'un jour ou deux». Il a ajouté:
De son côté, le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau, a confirmé en soirée à Keystone-ATS l’arrivée de la délégation iranienne en Suisse. Il a indiqué:
(ats/afp)
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