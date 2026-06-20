ciel clair21°
DE | FR
burger
Suisse
International

JD Vance est en route pour la Suisse

Vice President JD Vance speaks to reporters in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House, Thursday, June 18, 2026, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) JD Vance
Le vice-président américain se rend finalement au Bürgenstock.Keystone

JD Vance est en route pour la Suisse

Le vice-président américain a décollé samedi de Washington, alors que l'accord avec l'Iran semble encore fragile.
20.06.2026, 22:4420.06.2026, 23:22

Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington vers la Suisse, a annoncé son porte-parole, avant le début des discussions prévues dimanche avec l'Iran.

Il va y rejoindre l'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, déjà sur place, tandis que la délégation iranienne est également partie samedi vers la Suisse.

Ces discussions devraient durer «quelques jours», a affirmé JD Vance à la presse avant d'embarquer, précisant qu'il ne pourrait rester «qu'un jour ou deux». Il a ajouté:

«J'espère qu'on va faire des progrès sur la question nucléaire et sur la question du cessez-le-feu au Liban. Ce sont les deux points principaux sur lesquels je pense que nous allons nous concentrer.»

Le sommet suisse avait été annulé 👇🏼

L'accord du Bürgenstock est mort: ce que l'on sait de la suite

De son côté, le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau, a confirmé en soirée à Keystone-ATS l’arrivée de la délégation iranienne en Suisse. Il a indiqué:

«Celle-ci se rend actuellement au Bürgenstock (NW) dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord (MoU) signé entre les États-Unis et l’Iran.»

(ats/afp)

Développement suit

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé votre niveau en rap à Caribana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Le Parlement rouvre la porte au nucléaire
La Suisse doit aller de l'avant sur le dossier du nucléaire. Le Conseil national a refusé jeudi de renvoyer au Conseil fédéral le contre-projet à l'initiative Stop au blackout par 100 voix contre 98. Contre l'avis de la gauche, du PVL et d'une bonne partie du Centre.
La Suisse pourra compter sur l'atome pour son approvisionnement énergétique. Après le Conseil des Etats, le National a adopté jeudi un contre-projet du Conseil fédéral qui permet la construction de nouvelles centrales nucléaire. Le peuple aura le dernier mot.
L’article