Le vice-président américain se rend finalement au Bürgenstock. Keystone

JD Vance est en route pour la Suisse

Le vice-président américain a décollé samedi de Washington, alors que l'accord avec l'Iran semble encore fragile.

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Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington vers la Suisse, a annoncé son porte-parole, avant le début des discussions prévues dimanche avec l'Iran.

Il va y rejoindre l'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, déjà sur place, tandis que la délégation iranienne est également partie samedi vers la Suisse.

Ces discussions devraient durer «quelques jours», a affirmé JD Vance à la presse avant d'embarquer, précisant qu'il ne pourrait rester «qu'un jour ou deux». Il a ajouté:

«J'espère qu'on va faire des progrès sur la question nucléaire et sur la question du cessez-le-feu au Liban. Ce sont les deux points principaux sur lesquels je pense que nous allons nous concentrer.»

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De son côté, le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau, a confirmé en soirée à Keystone-ATS l’arrivée de la délégation iranienne en Suisse. Il a indiqué:

«Celle-ci se rend actuellement au Bürgenstock (NW) dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord (MoU) signé entre les États-Unis et l’Iran.»

(ats/afp)

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