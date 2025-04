Depuis 2025, le chien est à nouveau présent sur le logo de la bière suisse Boxer. Image: chopfabboxer.ch

Les bouteilles de bière Boxer ont changé de visage

Après plusieurs années d'absence, le boxer redevient le logo de la marque de bière suisse du même nom. Pourquoi avait-il disparu? Explications.

Plus de «Suisse»

Les amateurs de la bière Boxer se réjouiront peut-être de cette nouvelle: le célèbre chien qui trônait sur les bouteilles fait son grand retour après cinq ans d'absence. L'annonce a été faite ce vendredi 25 avril dans les locaux de la brasserie, fondée en 1960 à Romanel-sur-Lausanne (VD) et désormais située à Yverdon, à l'occasion de la journée de la bière suisse, relaye 24 heures.

Vous vous souvenez probablement de ce logo: L'ancien logo de la bière suisse Boxer. Image: Wikipédia

Le nouveau logo, inauguré en 2025: Image: chopfabboxer.ch

Une réapparition due à la volonté de Brauerei Locher, l'actuel propriétaire, de faire de sa boisson alcoolisée, la bière des Romands et de réaffirmer l'identité de la marque. Et quoi de mieux pour répondre à ces objectifs que de remettre sur le devant la scène Artemis. Ce dernier était le boxer d'Albert Heusser, le fondateur de la brasserie et un amoureux des canidés qui possédait plusieurs compagnons à quatre pattes.

Les propriétaires de boxer invités à célébrer le retour d'Artemis à Yverdon: L'événement a eu lieu le 25 avril à la brasserie Boxer à Yverdon. Image: instagram @boxerbiere.ch

Les boxers n'ont malheureusement pas pu boire de la bière. Image: instagram @boxerbiere.ch

Quoique, celui-là a l'air un peu ivre... Image: instagram @boxerbiere.ch

Artemis avait déjà disparu

2020 n'est, toutefois, pas la seule fois de l'histoire de la marque où Artemis a disparu du logo, poursuit 24 heures. La première disparition remonte aux années 1980. Le boxer réapparaît une dizaine d'années plus tard, lorsque Peter Keller, Lucien Grob et Löwengarten Holding SA reprennent les actifs de la société en faillite en 1997.

Artemis sera à nouveau effacé au moment où Doppelleu AG (devenue ensuite Chopfab-Boxer) reprend la brasserie. En cause? L'envie de «moderniser et de donner un coup de jeune» à la marque de bière.

Et de finalement réapparaître ce printemps 2025. Vous remarquerez cependant que le chien sur le nouveau logo est différent de ses prédécesseurs: on voit l'entier de son corps et il n'a pas les oreilles coupées. En effet, l'otectomie est interdite en Suisse depuis 2001. (ag)