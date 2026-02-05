Forte explosion: un nouveau bancomat attaqué en Romandie
Un distributeur de billets a été attaqué à l'explosif cette nuit à Genolier (VD), révèle La Côte. Les auteurs sont en fuite.
Après Delémont (JU) la semaine dernière et l'incident qui a secoué Daillens (VD) il y a deux semaines, c'est désormais le village de Genolier (VD) qui est victime d'une attaque de bancomat.
Selon La Côte, une forte explosion a été entendue dans la commune aux alentours de 4 heures du matin. Installé contre le mur d'une boucherie, le distributeur n'était en place que depuis quelques mois.
Le secteur a été bouclé et toutes les voies d'accès au village ont été coupées jusqu'à 8 heures. Jointe par La Côte, la police cantonale vaudoise confirme l'incident et indique que les «auteurs sont en fuite».
«Aucun blessé» n'est toutefois à déplorer. (jzs)
