en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Lausanne: un homme décède une semaine après une altercation

Un Romand décède après une altercation «au sujet d'un chien enfermé»

Une altercation autour d’un chien sur un parking lausannois a dégénéré. Un homme de 82 ans est décédé une semaine après sa chute.
15.04.2026, 10:1115.04.2026, 10:11

Un Vaudois de 82 ans est décédé le 9 avril à Lausanne, une semaine après une altercation survenue à l'avenue de Sévelin. Une dispute au sujet d'un chien semble être à l'origine de la mort de l'octogénaire.

L'incident s'est produit le jeudi 2 avril vers 15h sur le parking d'un commerce situé dans le quartier lausannois, précise mercredi la police municipale dans son communiqué:

«Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation a eu lieu peu auparavant entre la victime et un compatriote de 57 ans également domicilié dans le canton de Vaud au sujet d'un chien enfermé dans un véhicule.»

Le propriétaire de l'animal a chuté en arrière et heurté le sol au niveau de la tête dans ce contexte, indique encore la police. Dépêchée sur place et avisée d'un arrêt cardio-respiratoire, la centrale vaudoise de police a constaté, à son arrivée, que la victime était déjà prise en charge par des passants, dont une infirmière qui a prodigué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours.

L'homme de 82 ans a ensuite été transporté au CHUV, où il est décédé une semaine plus tard. «L’autre protagoniste a été entendu par le procureur de service, puis laissé aller», ajoute la police municipale.

Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances exactes du décès. L'enquête a été confiée à la police judiciaire municipale de Lausanne. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Il raconte un coup de fil improbable à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
A Aarau, en Argovie, une voleuse récidiviste interdite d'entrée dans un magasin Coop est reprise en flagrant délit et condamnée à une peine de prison ferme.
Atterrir en prison pour un vol, c'est rare. Mais cela arrive pour les récidivistes incorrigibles. C'est le cas d'une Hongroise installée en Argovie. Cette femme, d'une trentaine d'années, fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans la Coop de la gare d'Aarau, manifestement en raison de sa propension au vol, qui lui a déjà valu une réputation bien établie.
L’article