La ZAD du Mormont cherche de l'argent pour payer les frais de justice

Les menaces contre les politiciens sur Facebook explosent en Suisse

Conseillers fédéraux et politiciens font l'objet de plus en plus de menaces sur les réseaux sociaux. En un an, leur nombre a littéralement explosé.

Phénomène très répandu, les menaces et les insultes sur les réseaux sociaux n'épargnent pas nos politiciens. La conseillère fédérale Simonetta Sommagura et le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) en ont récemment été victimes. Et ce ne sont pas des cas isolés.

Les statistiques de la police fédérale montrent que le nombre de propos haineux à l'encontre des politiciens a augmenté fortement ces dernières années, révèle la SonntagsZeitung.

Selon le porte-parole de Fedpol, cité par …