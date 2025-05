Cassis met en garde contre les risques liés aux accords avec l'UE

En Valais, les écoles fermées et des coupures de réseau et de courant

Si la modalité du référendum obligatoire était retenue, Cassis craint un effet domino: des revendications pour une double majorité pourraient naître aussi sur d'autres dossiers comme les accords de libre-échange avec la Chine et avec des Etats latino-américains.

Ignazio Cassis en appelle à ne pas se laisser guider par les émotions à l'heure de définir les modalités du vote sur les accords avec l'Union européenne (UE). Il a défendu samedi sur la radio SRF le choix du Conseil fédéral de les soumettre au référendum facultatif, et non obligatoire.

Les avocats genevois offriront des consultations juridiques gratuites les 8 et 9 mai pour aider les citoyens. Et on sait où.

Près de 80 avocates et avocats bénévoles de l'Ordre des avocats de Genève s'installeront sur la plaine de Plainpalais les 8 et 9 mai prochains. Ils offriront à la population genevoise des consultations juridiques gratuites de vingt minutes, sans rendez-vous.