La police de Nyon licencie des policiers avec effet immédiat

Deux policiers de Nyon ont utilisé la force de manière disproportionnée et ont eu des comportements inappropriés. Leurs rapports de travail ont été résiliés. «Ces agissements ne sont pas tolérés», déclare la direction.
05.02.2026, 16:4105.02.2026, 16:41

Le 5 janvier, des collaborateurs de la Police Nyon Région (PNR) ont informé la direction que deux policiers avaient fait un usage disproportionné de la force et avaient eu «des comportements inappropriés en termes d’éthique et de déontologie policière». Ces agissements s'étaient produits quelques jours plus tôt, le 2 janvier, au sein du Centre de polices.

Afin d'établir les faits, des entretiens ont eu lieu dans la foulée, notamment avec les deux policiers impliqués. Ces derniers ont d'ailleurs immédiatement été suspendus de leurs fonctions à titre provisoire, précise le communiqué de presse. L'ensemble des personnes concernées a également été entendu par la direction.

Lausanne dévoile deux nouveaux rapports sur sa police

Licenciement avec effet immédiat

Après une analyse approfondie des éléments, les policiers ont été licenciés avec effet immédiat et le cas a été dénoncé au Ministère public.

«La Police Nyon Région condamne avec la plus grande fermeté tout usage de la force injustifié ou comportement contraire à l’éthique ou à la déontologie policière»

La PNR rappelle que ces agissements ne sont «ni tolérés ni banalisés».

Cette voiture de police romande sème le trouble: «c'était une nécessité»

Roxane Faraut, présidente du comité de direction, se félicite du «bon fonctionnement de la courroie de transmission»: «Les informations nous ont été remontées, ce qui permet de dire que les valeurs sont connues. Nous avons toujours sanctionné les personnes qui ne les respectaient pas. Il s'agit toutefois d'un cas isolé», souligne-t-elle. Et de conclure que «la confiance de la population est essentielle» et que, pour cela, il est important de sévir «lorsque la police a connaissance de cas problématiques avérés». (ag)

