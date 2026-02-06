faible pluie
Crans-Montana

Les mots de Jacques Moretti pour les victimes du Constellation

Jacques Moretti entendu à Sion ce vendredi 6 février 2026.
Jacques Moretti à son arrivée à Sion.Image: AFP

«Anéanti»: Jacques Moretti est arrivé à Sion

Le co-propriétaire du Constellation est à Sion pour une nouvelle audition dans le cadre de l'enquête pénale notamment ouverte à son encontre. Il a eu quelques mots pour les victimes de l'incendie.
06.02.2026, 10:5806.02.2026, 10:58

Jacques Moretti, co-propriétaire du Constellation, a assuré vendredi que lui et son épouse Jessica ne passaient «pas un seul instant» sans penser aux victimes du drame, qui a fait 41 morts et 115 blessés.

«Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes, pas un seul instant que Dieu fasse», a assuré Moretti à son arrivée à Sion pour une nouvelle audition dans le cadre de l'enquête pénale ouverte contre le couple pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».

Les employés du Constellation ont reçu une lettre des Moretti

L'audition de vendredi concernait principalement l'actuel responsable sécurité et incendie de Crans-Montana. Il devait s'expliquer sur l'absence de contrôles incendie dans l'établissement depuis 2019, admis par la commune quelques jours après le drame, alors que ces contrôles doivent être effectués tous les ans.

Egalement convoqué vendredi, Moretti a assuré que le couple était «anéanti» et qu'il attendait «beaucoup» de cette audition.

Deux responsables sécurité entendus

Lundi, ce sera au tour d'un ancien responsable sécurité et incendie de la commune d'être auditionné par le ministère public valaisan, avant que Jacques et Jessica Moretti soient de nouveau entendus, respectivement les 11 et 12 février.

Depuis le 28 janvier, l'enquête pénale visant le couple de propriétaires français cible aussi ces deux responsable et ex-responsable sécurité et incendie de la commune. Moretti avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 après le paiement d'une caution, et placé comme son épouse sous mesures de contrainte.

Ce que révèlent les déclarations fiscales des Moretti

L'incendie, qui a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies «fontaine» qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement. L'enquête doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes par les propriétaires et les différentes responsabilités. (jzs/afp)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
