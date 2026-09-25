Image d'archives Image: KEYSTONE

Un oiseau met le feu: le trafic CFF a été interrompu

Le trafic ferroviaire a été perturbé ce vendredi entre Lausanne et Fribourg. Un incendie en gare de Palézieux en était à l'origine.

Plus de «Suisse»

Les CFF annoncent des retards et des suppressions ce vendredi sur la ligne Lausanne-Fribourg. En raison d'un incendie, le trafic ferroviaire était suspendu vers 17 h entre Puidoux et Vauderens. Pareil pour la ligne Lausanne - Payerne entre Puidoux et Lucens.

Les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41 étaient concernées. Selon les CFF, le feu s'est déclaré sur un transformateur en gare de Palézieux après qu'un oiseau s’est posé sur la ligne et provoqué un court‑circuit. «L’animal devra être évacué avant que les techniciens puissent contrôler les installations et tenter de rétablir l’alimentation», indiquait la compagnie ferroviaire.

Le dérangement a finalement pu être levé peu avant 18 h 30. «Des retards peuvent toutefois encore survenir», précisent les CFF. (jzs)