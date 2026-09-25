beau temps19°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Un oiseau met le feu: le trafic CFF a été interrompu

Un train grandes lignes InterCity a double etages de la compagnie CFF-SBB, circule dans Lavaux, patrimoine mondial de l&#039;humanite de l&#039;UNESCO, avec le lac Leman et les montagnes en arriere pl ...
Image d'archivesImage: KEYSTONE

Un oiseau met le feu: le trafic CFF a été interrompu

Le trafic ferroviaire a été perturbé ce vendredi entre Lausanne et Fribourg. Un incendie en gare de Palézieux en était à l'origine.
25.09.2026, 16:4925.09.2026, 18:41

Les CFF annoncent des retards et des suppressions ce vendredi sur la ligne Lausanne-Fribourg. En raison d'un incendie, le trafic ferroviaire était suspendu vers 17 h entre Puidoux et Vauderens. Pareil pour la ligne Lausanne - Payerne entre Puidoux et Lucens.

Les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41 étaient concernées. Selon les CFF, le feu s'est déclaré sur un transformateur en gare de Palézieux après qu'un oiseau s’est posé sur la ligne et provoqué un court‑circuit. «L’animal devra être évacué avant que les techniciens puissent contrôler les installations et tenter de rétablir l’alimentation», indiquait la compagnie ferroviaire.

Cet expert veut nous faire gagner 2 heures entre Genève et Saint-Gall
Cet expert veut nous faire gagner 2 heures entre Genève et Saint-Gall

Le dérangement a finalement pu être levé peu avant 18 h 30. «Des retards peuvent toutefois encore survenir», précisent les CFF. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La Suisse mise sur l'huile de friture usagée pour éviter le pire
De l'huile de cuisson usagée provenant de restaurants doit aider, en cas d'urgence, à conjurer la pénurie d'électricité à partir de 2031/32. Explications.
L'assurance contre la pénurie d'électricité a un prix: environ 2,3 milliards de francs. C'est ce que doivent coûter les quatre centrales de réserve prévues, qui devront rester disponibles pendant 15 ans. Cette couverture sera financée par les factures d'électricité. Pour un ménage type consommant 4500 kilowattheures par an, la Confédération table sur un surcoût annuel d'environ 10 francs.
L’article