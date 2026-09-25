Image d'archives Image: KEYSTONE

Un oiseau met le feu: trafic CFF interrompu entre Lausanne et Fribourg

Le trafic ferroviaire est actuellement perturbé entre les deux villes romandes. La restriction dure jusqu'à 18h environ.

Plus de «Suisse»

Les CFF annoncent des retards et des suppressions ce vendredi sur la ligne Lausanne-Fribourg. En raison d'un incendie, le trafic ferroviaire est actuellement suspendu entre Puidoux et Vauderens. Il en va de même pour la ligne Lausanne - Payerne entre Puidoux et Lucens.

Les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41 sont concernées. La restriction dure jusqu'à 18h environ.

Selon les CFF, le feu s'est déclaré sur un transformateur en gare de Palézieux après qu'un oiseau s’est posé sur la ligne et provoqué un court‑circuit. «L’animal devra être évacué avant que les techniciens puissent contrôler les installations et tenter de rétablir l’alimentation», indique la compagnie ferroviaire.

Des bus de remplacement vont être mis en place, mais avec une capacité limitée. Les CFF recommandent dès lors aux usagers «de reporter leur voyage ou d'emprunter un autre itinéraire».

Les voyageurs transitant vers Berne, Bâle ou Zurich sont déviés via Bienne. Les liaisons entre Lausanne et Payerne s'effectuent via Yverdon-les-Bains. (jzs)

Développement suit