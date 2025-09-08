Un Vaudois renverse la femme qu'il venait de déposer: elle est en danger de mort

Une femme de 84 ans a été renversée dimanche soir à Apples par un conducteur de 78 ans. Grièvement blessée, elle a été héliportée au Chuv.

Plus de «Suisse»

Un conducteur de 78 ans a accidentellement renversé une piétonne de 84 ans dimanche vers 20heures à Apples (VD). La victime, gravement blessée, a été transportée en urgence au Chuv à Lausanne. Son pronostic vital est engagé.

Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur, domicilié dans la région, a déposé une résidente sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. Peu après, pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a reculé et heurté la personne qu’il venait de déposer, une Suissesse de 84 ans, a communiqué lundi la police cantonale.

Keystone

Grièvement blessée, la victime a reçu les premiers soins sur place, avant d’être héliportée au Chuv. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale. (jah/ats)