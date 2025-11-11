assez ensoleillé13°
Incendie à Glacier 3000: la restauratrice acquittée

L&#039;incendie a
L'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022.Keystone

La femme était accusée d'avoir manqué à ses devoirs de prudence en ne consultant pas le mode d'emploi des réchauds à fondue à l'origine du sinistre aux Diablerets (VD). Elle a été blanchie lors de son procès.
11.11.2025, 15:4311.11.2025, 15:43

La restauratrice accusée d'incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a été acquittée. La justice a estimé qu'elle n'avait pas manqué à ses devoirs de prudence en ne consultant pas le mode d'emploi de dix nouveaux réchauds à fondue.

Le Ministère public avait requis 30 jours-amendes à 50 francs avec sursis. Il estimait que l'accusée n'avait pas dûment formé son personnel à la manipulation des nouveaux réchauds, et qu'en conséquence, un employé avait empilé un réchaud doté d'un réservoir en plastique sur un autre réchaud non éteint, causant ainsi le sinistre.

Le spectaculaire incendie à Glacier 3000 dû à un réchaud à fondue

Pourtant, la lecture du mode d'emploi, mettant en garde contre ce risque, aurait permis d'éviter la catastrophe.

Une annonce d'appel

Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey n'a toutefois pas retenu ces arguments, mardi lors de la lecture du verdict. Le procureur va déposer une annonce d'appel.

L'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022. Il avait ravagé le self-service du 3e étage, le restaurant du 4e et la machinerie des ascenseurs. (jzs/ats)

