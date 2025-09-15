Une archère refusée d'un club à cause de son genre. dr

Une Romande refusée d'un club car c'est une femme: «C'est la tradition»



Esther souhaitait rejoindre l'Abbaye de l'Arc à Morges, mais n’a pas pu y accéder en raison de son genre. Déçue, cette passionnée regrette que certaines abbayes vaudoises restent réservées aux hommes.

En cherchant un nouveau stand de tir à l’arc, Esther, archère depuis l’âge de 5 ans, a découvert que son genre pouvait être un obstacle. A 28 ans, cette passionnée peine à trouver un lieu où pratiquer son sport. «J'ai longtemps fait partie d'un club à Lausanne, mais je n'y ai pas trouvé ma place, je ne me sentais pas accueillie et on me disait à peine bonjour, donc j'ai quitté le club», confie-t-elle.



La Romande s'est donc mise à la recherche d'un nouveau club. Elle rappelle qu'en Suisse, faire du tir à l'arc dans le domaine public est interdit. Cependant, Esther n'a rien trouvé:

«J'avais déjà entendu parler de deux clubs de tir à l'arc à Morges. L'un des deux ne correspondait pas, parce que ce n'est pas le bon matériel. Mais l'autre était proche de mon domicile et semblait convivial. J'ai donc envoyé une demande pour m'inscrire.»

Mais la jeune femme n'a jamais reçu de réponse et a rapidement découvert que le club était réservé aux hommes. Un silence qu'elle a du mal à digérer:

«Je ressens de la colère, de l'incompréhension et de la déception.»

«C'est simplement la tradition»

Esther ne le savait pas encore, mais ce club était en réalité une abbaye. En Suisse, ces sociétés traditionnelles de tir sportif, souvent masculines, perpétuent parfois la non-mixité de leurs membres. «Il n'y a pas beaucoup d'autres options autour de Lausanne pour faire du tir à l'arc, ça m'attriste de voir que ce club-là me ferme la porte», regrette la Romande.

Contactée, l'Abbaye de l'arc à Morges se défend:

«Le fait que nos membres soient exclusivement masculins est historique. Nous n’avons rien contre les femmes, c’est simplement la tradition, comme dans beaucoup d’autres abbayes du canton.» Lionel Stalder, président de l'abbaye de l'Arc

Dans le canton de Vaud, 81 abbayes restent réservées aux hommes, contre 94 qui sont devenues mixtes.

Le président de l'Abbaye de l'Arc, Lionel Stalder, ajoute que la question de l’inclusion des femmes ne s’est jamais réellement posée, faute de demandes ou d’intérêt manifeste, mais que l'association serait prête à en discuter à l’avenir si la situation change. Il précise que les femmes sont déjà les bienvenues pour observer, participer aux moments festifs ou partager un verre avec eux.



A rebours de la société

Maribel Rodriguez, cheffe du Bureau vaudois de l'égalité entre les femmes et les hommes, souligne:

«Une exclusion consciente des femmes de ces sociétés locales, semble aller à rebours d’une présence croissante des femmes dans la politique locale, dans la vie économique et dans des professions ou fonctions habilitées au port des armes, comme la police et l’armée.»

Comme les abbayes sont des institutions privées, le bureau de l'égalité vaudois ne dispose d’aucun pouvoir légal pour intervenir ou imposer des règles internes. La liberté d’association protège l’autonomie de ce type d’organisation et l’Etat ou les autorités publiques ne pourraient restreindre cette autonomie qu’à titre exceptionnel.

Esther repart donc à la recherche d’un club de tir à l’arc dans la région lausannoise et espère trouver son bonheur, même si elle explique avoir peu d’espoir, les options étant limitées.

