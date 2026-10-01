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Correction du Rhône: volet prioritaire du Chablais mis à l'enquête

Le Rhône va changer de visage sur 14 kilomètres dans le Chablais
Vaud et Valais s’apprêtent à remodeler une partie importante du Rhône.Image: dr

Le Rhône va changer de visage sur 14 kilomètres dans le Chablais

Un projet majeur entre Vaud et Valais vient de franchir une étape décisive. Il doit profondément transformer le fleuve et sécuriser toute une région.
01.10.2026, 11:3901.10.2026, 11:39

L'un des ouvrages majeurs de la 3e correction du Rhône, celui touchant le Chablais, franchit une étape décisive avec sa mise à l'enquête publique. Elle doit notamment permettre de renforcer durablement la protection de toute cette région contre les crues sur 14 km.

Mais cette Mesure prioritaire (MP) vise aussi à valoriser la biodiversité, améliorer l'accueil du public et les usages des espaces riverains, ont rappelé jeudi à Aigle les Cantons de Vaud et du Valais. La mise à l'enquête publique est prévue du 3 octobre au 2 novembre prochain. Il s'agit de la plus grande mesure prioritaire bicantonale de la 3e correction du Rhône (Rhône 3).

Vaud et Valais s’apprêtent à remodeler une partie importante du Rhône. Le projet doit répondre à un risque que les deux cantons prennent très au sérieux.
Image: dr

La MP Chablais prévoit l'élargissement du lit du Rhône, dont la largeur moyenne passera de 60 à 90 mètres, ainsi que le renforcement des ouvrages de protection existants et la construction de nouvelles digues. Ces aménagements sont «dimensionnés pour protéger durablement la plaine contre une crue extrême», selon les deux cantons. Leur achèvement est prévu à l'horizon 2040-2045. Coût total: 368 millions. (jah/ats)

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