beau temps30°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud interdit les feux en plein air et les engins pyrotechniques

Vaud interdit les feux en plein air et les engins pyrotechniques

L'utilisation de barbecues et de grills au charbon ou à bois est interdite dans l'espace public.
09.07.2026, 17:4509.07.2026, 17:45

En raison de la situation météorologique actuelle, le Canton de Vaud interdit avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis les feux en plein air et l'usage d'engins pyrotechniques. L'utilisation de barbecues et de grills au charbon ou à bois est interdite dans l'espace public. Seuls les emplacements fixes autorisés par les communes restent utilisables, sous réserve du respect de mesures de sécurité strictes.

«Le canton est confronté à une sécheresse sur l'ensemble de son territoire et à un risque d'incendie classé au niveau 4 sur 5 et observe depuis plusieurs jours une multiplication des départs de feu dans les champs et à proximité des zones de végétation sèche»
L’Etat de Vaud
La Suisse attend toujours un accord commercial avec les Etats-Unis

En dehors de l'espace public, notamment dans les jardins, sur les terrasses privées ou les balcons, l'utilisation de barbecues et de grills à charbon ou à bois reste autorisée sous la responsabilité des utilisateurs et utilisatrices, est-il précisé. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une vague «inquiétante» de cambriolages d&#039;armureries frappe la Suisse
2
Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse
de Alexandre Cudré
Ce mystère continue de hanter l&#039;enquête sur le Constellation
Ce mystère continue de hanter l'enquête sur le Constellation
de Antoine Menusier
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
8
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
de Frédéric Nejad Toulami
Cas de gale signalé à Lausanne
9
Cas de gale signalé à Lausanne
de Alyssa Garcia
Thèmes
Une boulangerie fait le buzz avec un croissant «aux poils pubiens»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Mort de Khamenei: pourquoi Berne lui a rendu un ultime hommage
La mort d'un chef d'Etat déclenche des procédures diplomatiques bien établies en Suisse, et ce indépendamment de l'identité du défunt. Voilà donc pourquoi les autorités fédérales ont eu un dernier égard pour l'ex-guide suprême iranien.
Des avions de combat israéliens ont bombardé fin février, à Téhéran, la «Maison du Guide», le complexe ultrasécurisé où vivait Ali Khamenei. Le guide suprême de la révolution iranienne a péri dans cette frappe, avec des proches. Elle a marqué le début de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, après que Khamenei eut déjà réprimé dans le sang des manifestations nationales au cours de l'hiver.
L’article