Isabelle Moret appelle au calme et au respect chez Vetropack

La ministre vaudoise Isabelle Moret a appelé mardi toutes les parties prenantes de la verrerie Vetropack à St-Prex à se mettre autour de la table et à négocier dans le calme. La négociation d'un plan social «solide et respectueux» est la priorité absolue, selon elle.

Federer a encore des problèmes avec sa mégavilla en Suisse

L'odyssée de la star du tennis autour de la villa de ses rêves au bord du lac de Zurich se poursuit. Roger Federer semblait pourtant avoir presque atteint son but – mais seulement presque.



Cela fait plus de cinq ans que l'ex-champion de tennis construit une petite cité pour lui et sa famille à Rapperswil-Jona (SG), directement au bord du lac de Zurich. Des oppositions, d'anciens plans directeurs et un litige sur le chemin d'accès aux rives ont sans cesse repoussé la réalisation de sa propriété depuis 2019. La pandémie a fait le reste. Mais aujourd'hui, Roger Federer semble presque avoir atteint son but.