Une trottinette électrique prend feu dans cette gare CFF romande
Insolite: une trottinette électrique a pris feu en gare de Lausanne, sur la voie 5, vers 10h30 samedi. Les causes de l'incident restent pour l'heure un mystère.
«Ca puait très fort le brûlé jusque dans le train dans lequel j'étais, qui s'apprêtais à partir», relate notre journaliste sur place. En gare de Lausanne, sur la voie 5, ce samedi vers 10h30, une trottinette électrique a pris feu.
Le train au départ de cette voie, en direction de Vevey, en a légèrement été retardé.
La scène depuis la fenêtre du train en gare de Lausanne 👇
Que s'est-il passé? «Une femme, qui a vu le moment où ça a commencé, me dit que la trottinette a pris feu d'un coup. Son propriétaire aurait ramassé toutes ses affaires et serait rapidement parti. Je ne sais pas s'il est revenu ensuite», précise notre collègue.
Développement suit...
(als/dag)
L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex