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Une trottinette électrique prend feu à la gare CFF de Lausanne

Insolite: une trottinette électrique a pris feu en gare de Lausanne, sur la voie 5, vers 10h30 samedi. Les causes de l&#039;incident restent pour l&#039;heure un mystère.
Quelqu'un a laissé sa trottinette en feu sur le quai de gare.Image: DR

Une trottinette électrique prend feu dans cette gare CFF romande

Insolite: une trottinette électrique a pris feu en gare de Lausanne, sur la voie 5, vers 10h30 samedi. Les causes de l'incident restent pour l'heure un mystère.
23.05.2026, 12:3823.05.2026, 12:38

«Ca puait très fort le brûlé jusque dans le train dans lequel j'étais, qui s'apprêtais à partir», relate notre journaliste sur place. En gare de Lausanne, sur la voie 5, ce samedi vers 10h30, une trottinette électrique a pris feu.

Une drôle de scène a eu lieu à la gare de Lausanne ce samedi matin.DR

Le train au départ de cette voie, en direction de Vevey, en a légèrement été retardé.

La scène depuis la fenêtre du train en gare de Lausanne 👇

Une trottinette électrique prend feu à la gare de Lausanne
Image: DR

Que s'est-il passé? «Une femme, qui a vu le moment où ça a commencé, me dit que la trottinette a pris feu d'un coup. Son propriétaire aurait ramassé toutes ses affaires et serait rapidement parti. Je ne sais pas s'il est revenu ensuite», précise notre collègue.

Développement suit...

(als/dag)

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