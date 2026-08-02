La gendarmerie est entrée en contact avec les organisateurs samedi matin afin d'obtenir la fin de la manifestation. Keystone

Huit participants à la rave de Ballaigues seront dénoncés

Une instruction pénale a été ouverte après la rave party illégale qui a réuni quelque 800 personnes sur un alpage vaudois ce week-end. Les autorités ont privilégié la négociation pour mettre fin à l'événement, sans intervention forcée.

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Huit personnes seront dénoncées au Ministère public après une rave party illégale organisée ce week-end sur un alpage de Ballaigues (VD), a indiqué la police vaudoise dimanche soir. Une instruction pénale a été ouverte, tandis que la commune et le locataire du terrain ont déposé plainte.

Environ 800 personnes ont participé à cette «GOA» non autorisée sur l'alpage de la Combe-du-Commun, où deux scènes diffusant de la musique techno avaient été installées. Les autorités redoutaient notamment un risque d'incendie en raison des conditions de sécheresse.

La gendarmerie est entrée en contact avec les organisateurs samedi matin afin d'obtenir la fin de la manifestation. Ceux-ci espéraient accueillir entre 1000 et 2000 participants jusqu'à lundi, lit-on dans le communiqué.

Négociation privilégiée

Les autorités ont privilégié la négociation plutôt qu'une évacuation forcée. «Par mesure de proportionnalité et de sécurité, tant pour les intervenants que pour le public de cette manifestation non autorisée, aucune intervention policière n'a été ordonnée à l'approche de la nuit», souligne la police.

Les accès à l'alpage ont été bloqués afin d'empêcher l'arrivée de nouveaux participants. Les organisateurs ont finalement cessé la diffusion de musique dimanche vers 06h00 et accepté de quitter les lieux.

Un organisateur, un DJ et six autres personnes soupçonnées d'avoir participé à la mise en place de l'événement ont été interpellés puis entendus. Ils seront dénoncés au Ministère public.

Près de 500 personnes contrôlées

Au total, plus de 120 véhicules et près de 500 personnes ont été contrôlés. Une vingtaine d'amendes d'ordre ont été infligées pour des stationnements entravant le passage des véhicules de secours, tandis qu'un véhicule a été mis en fourrière afin de permettre la restitution de l'alpage à son propriétaire.

Deux accidents de la circulation se sont produits au départ des participants. Un cycliste a été légèrement blessé lors de la chute d'un vélo transportant deux personnes, tandis qu'un camion a fortement endommagé un abreuvoir.

L'intervention a mobilisé une huitantaine de policiers sur deux jours, avec jusqu'à une quarantaine d'agents engagés simultanément. Les services du feu, appuyés par le garde forestier, sont également restés mobilisés à titre préventif face au risque d'incendie. (tib/ats)