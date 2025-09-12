ciel clair11°
CFF: Interruption du trafic entre Lausanne et Cully

CFF: Interruption du trafic entre Lausanne et Cully du 13 au 14 septembre

Les CFF annoncent une interruption de leur trafic entre Lausanne et Cully durant le week-end du 13 au 14 septembre. Des travaux sur les aiguillages sont prévus.
Les CFF posent de nouveaux aiguillages entre Lausanne et Cully le week-end des 13 et 14 septembre 2025. Par conséquent, aucun train ne circulera entre ces deux destinations.

Les trains grandes lignes IR90/95 seront détournés par Palézieux, et le trafic régional entre Lausanne et Cully sera assuré par des bus de substitution, annonce les CFF. Entre Lausanne et Vevey, la clientèle des RegioExpress RE33 pourra emprunter les trains IR90/95.

Les CFF vont enfin développer cette offre dans les trains

Les lignes du RER Vaud R7, R8 et R9 ainsi que S40 et S41 seront également concernées, avec des modifications d’horaires ou des remplacements par bus, indique le communiqué.

La société ferroviaire recommande de consulter l’horaire en ligne avant le voyage ou sur l’App Mobile CFF.

Le trafic reprendra selon l'horaire habituel dès le matin du lundi 15 septembre 2025. (svp)

La nouvelle gare CFF à Genève
La nouvelle gare CFF à Genève
Genève Cornavin CFF
