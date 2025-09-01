assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF vont enfin développer l'offre de vélos dans les trains

Les CFF vont enfin développer cette offre dans les trains

A man sits in a bicycle carriage of an InterCity train of the Swiss Federal Railways SBB from Berne to Biel, Switzerland, and reads a magazine, on November 27, 2009. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Mann ...
Les CFF vont augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains.Image: KEYSTONE
Face à la hausse de la demande depuis la pandémie, les CFF vont augmenter le nombre de places pour vélos dans leurs trains. Actuellement, les convois disposent de 4 à 40 emplacements, parfois élargis lors des week-ends de pointe avec l’aide du personnel.
01.09.2025, 18:4201.09.2025, 18:42
Plus de «Suisse»

En augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains, les CFF réagissent ainsi à la forte augmentation du nombre de voyageurs qui se déplacent en transport public avec leur bicyclette depuis la pandémie de Covid.

Albert Rösti satisfait des progrès du chantier de la gare de Lausanne

Le service de presse de la compagnie a confirmé lundi à l'agence Keystone-ATS l'information parue dans les titres Tamedia. Actuellement, les trains offrent entre 4 et 40 places pour vélos.

Pendant les jours de pointe entre mai et octobre, les CFF proposent une offre élargie d'emplacements pour vélos dans les compartiments à bagages certains week-ends. Cela nécessite toutefois l'aide d'un collaborateur des CFF sur place.

Un ex des CFF accusé de «copinage» élu à un poste stratégique chez Migros

Concrètement, cinq places supplémentaires pour vélos ont récemment été aménagées dans 16 voitures IC à deux étages, a précisé la compagnie. D'ici fin 2027, 375 places supplémentaires pour vélos devraient être créées dans 75 voitures Intercity à un étage.

«Nous élargissons donc l'offre dans nos trains de 560 places pour vélos», ce qui correspond à 5 à 7 places supplémentaires dans plus de 100 voitures. (sda/ats)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Neige et CFF: «J'ai dû attendre deux heures à la gare, ce n’est juste pas possible»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Un cartel sanctionné en Suisse romande
Quatre entreprises actives dans l'entretien des routes ont coordonné leurs tarifs et se sont réparti les régions, entraînant une hausse des prix. Epinglées par la Comco, elles ont écopé de lourdes amendes.
La Commission fédérale de la concurrence (Comco) sanctionne quatre entreprises de construction pour entente sur les prix dans le domaine de l'entretien des routes. Les amendes s'élèvent pour certaines d'entre elles à plusieurs centaines de milliers de francs.
L’article