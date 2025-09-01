Les CFF vont enfin développer cette offre dans les trains

Les CFF vont augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains.Image: KEYSTONE
Face à la hausse de la demande depuis la pandémie, les CFF vont augmenter le nombre de places pour vélos dans leurs trains. Actuellement, les convois disposent de 4 à 40 emplacements, parfois élargis lors des week-ends de pointe avec l’aide du personnel.
01.09.2025, 18:4201.09.2025, 18:42
En augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains, les CFF réagissent ainsi à la forte augmentation du nombre de voyageurs qui se déplacent en transport public avec leur bicyclette depuis la pandémie de Covid.
Le service de presse de la compagnie a confirmé lundi à l'agence Keystone-ATS l'information parue dans les titres Tamedia. Actuellement, les trains offrent entre 4 et 40 places pour vélos.
Pendant les jours de pointe entre mai et octobre, les CFF proposent une offre élargie d'emplacements pour vélos dans les compartiments à bagages certains week-ends. Cela nécessite toutefois l'aide d'un collaborateur des CFF sur place.
Concrètement, cinq places supplémentaires pour vélos ont récemment été aménagées dans 16 voitures IC à deux étages, a précisé la compagnie. D'ici fin 2027, 375 places supplémentaires pour vélos devraient être créées dans 75 voitures Intercity à un étage.
«Nous élargissons donc l'offre dans nos trains de 560 places pour vélos», ce qui correspond à 5 à 7 places supplémentaires dans plus de 100 voitures. (sda/ats)
Plus d'articles sur les CFF
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
Neige et CFF: «J'ai dû attendre deux heures à la gare, ce n’est juste pas possible»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Quatre entreprises actives dans l'entretien des routes ont coordonné leurs tarifs et se sont réparti les régions, entraînant une hausse des prix. Epinglées par la Comco, elles ont écopé de lourdes amendes.
La Commission fédérale de la concurrence (Comco) sanctionne quatre entreprises de construction pour entente sur les prix dans le domaine de l'entretien des routes. Les amendes s'élèvent pour certaines d'entre elles à plusieurs centaines de milliers de francs.