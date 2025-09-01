Les CFF vont enfin développer cette offre dans les trains

Les CFF vont augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains. Image: KEYSTONE

Face à la hausse de la demande depuis la pandémie, les CFF vont augmenter le nombre de places pour vélos dans leurs trains. Actuellement, les convois disposent de 4 à 40 emplacements, parfois élargis lors des week-ends de pointe avec l’aide du personnel.

En augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains, les CFF réagissent ainsi à la forte augmentation du nombre de voyageurs qui se déplacent en transport public avec leur bicyclette depuis la pandémie de Covid.

Le service de presse de la compagnie a confirmé lundi à l'agence Keystone-ATS l'information parue dans les titres Tamedia. Actuellement, les trains offrent entre 4 et 40 places pour vélos.

Pendant les jours de pointe entre mai et octobre, les CFF proposent une offre élargie d'emplacements pour vélos dans les compartiments à bagages certains week-ends. Cela nécessite toutefois l'aide d'un collaborateur des CFF sur place.

Concrètement, cinq places supplémentaires pour vélos ont récemment été aménagées dans 16 voitures IC à deux étages, a précisé la compagnie. D'ici fin 2027, 375 places supplémentaires pour vélos devraient être créées dans 75 voitures Intercity à un étage.

«Nous élargissons donc l'offre dans nos trains de 560 places pour vélos», ce qui correspond à 5 à 7 places supplémentaires dans plus de 100 voitures. (sda/ats)