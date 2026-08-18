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Le PLR Vaud exclut tout soutien à Valérie Dittli

La conseillere d&#039;Etat du canton de Vaud Valerie Dittli parle lors d&#039;une conference de presse sur la presentation d&#039;un avis de droit independant relatif au respect des garanties procedur ...
Valérie DittliKeystone

Le PLR Vaud «exclut tout soutien» à Valérie Dittli

Des voix évoquent un rapprochement entre la ministre centriste et des élus libéraux-radicaux. Mais le parti dément fermement.
18.08.2026, 16:5918.08.2026, 16:59

Le groupe PLR au Grand Conseil vaudois «exclut tout soutien» à Valérie Dittli dans sa volonté de se représenter au Conseil d'Etat. Le parti dénonce «des manoeuvres grossières» alors que certaines voix assurent que des élus libéraux-radicaux se seraient ralliés à la ministre centriste.

Initiateur du groupe de soutien à Valérie Dittli, l'ancien PLR Philippe Gex a notamment affirmé au Matin Dimanche que «plusieurs députés PLR» soutenaient la candidature de la ministre de l'agriculture. La principale intéressée a, elle aussi, assuré recevoir «beaucoup de soutien de députés», mais sans nommer leur parti.

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Dans un communiqué publié mardi après-midi, le PLR relève que ses 50 élus au Grand Conseil «se sont prononcés à l'unanimité pour soutenir la direction du parti» et «rejeter toute forme de soutien à la campagne de Mme Dittli».

Le PLR Vaud est un parti «où le débat est libre et où chacune et chacun peut exprimer ses convictions (...). Et comme dans toute formation démocratique, une fois la décision prise collectivement, chacun est appelé à la respecter», ajoute le premier parti du canton. (jzs/ats)

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