Rima Hassan attendue pour une table ronde le 23 septembre à l'Université de Genève. image: watson

Rima Hassan à L'Uni de Genève: le rectorat défend sa décision

Devant comparaître en octobre en France pour «apologie du terrorisme», la militante pro-palestinienne Rima Hassan participera à une table ronde le 23 septembre à l'Unige. Thème de la rencontre annoncée: «Médias et Palestine: la bataille des récits». Un membre du corps enseignant relaie des critiques de ses collègues sur la tenue de cet événement.

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Après sa venue au festival Fri-Son de Fribourg en janvier 2025, au festival Black Movie de Genève le même mois et la même année, au Parlement fédéral en juin 2026 à l’invitation du conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga, président du groupe parlementaire Suisse-Palestine, la militante pro-palestinienne Rima Hassan participera, le 23 septembre, à une table ronde à l’Université de Genève, a appris watson et comme indiqué sur une publication du réseau Linkedin.

L'eurodéputée répond à l’invitation d’une doctorante en droit de l’Unige, qui coorganise cet événement avec l’AESPRI, l'Association des étudiants en Science politique et relations Internationales, et une assistante-doctorante au Global Studies Institute de l’Unige, qui modérera les échanges.

Autorisations nécessaires

Thème de la rencontre: «Médias et Palestine: la bataille des récits». Sont également conviées à cette table ronde la journaliste indépendante Khadija Toufik, présentée comme «reporter de guerre», et Manal Totry Jubran, professeure de droit à l’Université Bar-Ilan, située en Israël.



Comme l'indique encore la publication Linkedin dédiée à ce débat:

«[Les trois invitées] aborderont la manière dont la Palestine est représentée et débattue dans les médias, ainsi que le rôle du journalisme, des images, des réseaux sociaux et de la communication politique dans la construction des récits et de l’opinion publique. Leurs interventions seront suivies d’un échange avec le public». Publication Linkedin des organisateurs de la table ronde

La venue en Suisse Rima Hassan, élue de La France insoumise, le parti de gauche radicale du candidat à la présidentielle française Jean-Luc Mélenchon, ne passe jamais inaperçue. Sa participation à Fri-Son avait été précédée d’une autorisation du Conseil d’Etat fribourgeois. Sa visite au Parlement fédéral, cette année, avait suscité l’opposition de l’UDC.

A propos de la visite de Rima Hassan au Parlement fédéral👇 Rima Hassan révèle une fracture au sein du PS suisse

Outre la réputation sulfureuse de Rima Hassan, devenue une icône de la défense du peuple palestinien dans le monde francophone, c’est son procès à venir, en octobre (il devait avoir lieu initialement en juillet), pour «apologie du terrorisme», qui fait débat dès lors qu’elle est invitée à se rendre dans une institution publique.

Procès pour «apologie du terrorisme»

Le 26 mars, l’eurodéputée insoumise avait publié un tweet, dans lequel elle faisait référence à Kōzō Okamoto. Le tweet renvoyait, sans distance critique, à un attentat perpétré le 30 mai 1972 à l'aéroport israélien de Lod-Tel Aviv, dans lequel Kōzō Okamoto, un Japonais de l’Armée rouge japonaise, était impliqué.

L’attentat avait fait 26 morts, dont un Canadien, huit Israéliens et 17 citoyens américains de Porto Rico. Le tweet de Rima Hassan était accompagné de la citation suivante du terroriste japonais, mort cette année en juillet:

«J’ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu’il y aura oppression, ne sera pas seulement un droit, mais un devoir.»

Le tweet litigieux👇

Dans un long portrait nuancé consacré aux polémiques et affaires judiciaires concernant Rima Hassan, le journal Le Monde se demandait, le 27 août dernier, au sujet du tweet lui valant un procès pour «apologie du terrorisme»:

«Qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de Rima Hassan pour qu’elle publie un tweet si indéfendable, tant moralement que juridiquement?» Le Monde, 27 août 2026

Que dit l'Université de Genève?

Informé en amont du projet de table ronde avec la participation de Rima Hassan, le rectorat a donné son autorisation, signale à watson le service de communication de l’Unige. Interrogé sur le procès prévu en octobre où elle doit comparaître pour «apologie du terrorisme», le service de presse répond:

«Les accusations évoquées à l’encontre de Rima Hassan relèvent de la justice, dans le respect de la présomption d’innocence. L’Université veille, pour sa part, au respect des règles encadrant les événements accueillis en ses murs.» Service de communication de l'Unige

Le service de presse ajoute:

«Lieu de débat et de réflexions, l’Université veille à la liberté d’expression et à la pluralité des opinions accueillies en ses murs. Cette pluralité se déploie à travers l’ensemble des manifestations organisées et n’impose pas que chaque rencontre prenne la forme d’un débat contradictoire.» Service de communication de l'unige

En février dernier, le rectorat avait déjà donné son autorisation à la venue dans ses murs pour une conférence du porte-parole du collectif «Urgence Palestine», Omar Alsoumi, qui devait être jugé en mai en France pour «apologie du terrorisme».

A propos de pluralisme, des membres du corps professoral de l’Unige feraient valoir leur malaise face à la table ronde du 23 septembre, qui «ne respecte pas la pluralité des approches», estime l'un d'eux, qui demande, sous couvert d'anonymat:

«Est-il pertinent d’inviter une personnalité aussi engagée et clivante que Rima Hassan pour aborder une question dont nul ne conteste, par ailleurs, la nature dramatique?» Un membre du corps professoral de l'Unige

Banaliser l'accusation de génocide contre Israël?

Ces enseignants critiqueraient en particulier l’absence de tout membre académique de l’Unige à cette table ronde, «alors que beaucoup parmi eux ont une expertise sur le sujet», affirme notre interlocuteur.

Lequel soupçonne «ce type de rencontre de vouloir, au nom d’une critique des narratifs médiatiques, imposer un narratif cherchant à banaliser l’accusation de génocide contre Israël, alors que ce terme représente un enjeu à la fois juridique, politique et historique».



Autre crainte: que «des propos flirtant avec l’antisémitisme fusent au cours de la rencontre».

Les organisateurs de la table ronde mettent en garde sur ce point:

«Nous souhaitons un échange ouvert et respectueux. Aucun propos discriminatoire, raciste, antisémite, islamophobe, xénophobe, sexiste ou haineux ne sera toléré» Les organisateurs de la table ronde

Jointes par e-mail par watson pour leur donner la parole, deux personnes liées à l’organisation de la table ronde n’avaient pas donné suite au moment de la publication de cet article.

«Grain de sable dans le système»

Le média français engagé à gauche Arrêt sur images décrit Khadija Toufik, l’une des trois invitées du débat, comme un «grain de sable dans le système».

Le site poursuit:

«Après un passage malheureux par France Télévisions, où elle a expérimenté les exigences du formatage et la dictature des "codes" non écrits des grandes rédactions, Khadija Toufik est partie en free-lance au Proche-Orient. Elle se trouvait à Tel Aviv le 7 octobre 2023. S'en sont suivis trois ans d'allers et retours, dans toutes les localités de Cisjordanie occupée. Elle y a fait l'apprentissage des dangers, et des douleurs psychologiques du terrain de guerre.» Arrêt sur images

Professeure récompensée de plusieurs prix

La troisième invitée, Manal Totry-Jubran, issue de la minorité arabe en Israël, est issue du monde académique. Cette docteure en droit, professeure associée à l’Université Bar Ilan, dans le district de Tel-Aviv, a été récompensée de plusieurs prix pour ses travaux, dont l’un en 2023 pour la rédaction d’«articles juridiques exceptionnels en hébreu».



En 2024, une plateforme juridique néerlandaise publiait l'un des ses articles, intitulé, en français: «La crise de la démocratie dans le chaos de l'attaque du 7 octobre et de la guerre à Gaza: le cas des citoyens palestiniens d'Israël».