Déclaration d'impôts: voici les changements qui attendent les Vaudois

La Direction générale de la fiscalité prévoit, en 2025, l'abandon de VaudTax, après 20 ans, remplacé dès 2026 par une autre version.

Plus de «Suisse»

La Direction générale de la fiscalité (DGF) s'attend à vivre en 2025 une année charnière, qui mènera à l'abandon du logiciel VaudTax, après vingt ans de bons et loyaux services. Dès 2026, ce dernier sera remplacé par la prestation en ligne du même nom.

«Il s'agit d'une transition naturelle. Nous voulions laisser à la population le temps de se mettre à niveau», a déclaré, lundi, Séverine Siegenthaler, l'adjointe à la Directrice générale, devant les médias réunis à Lausanne. Elle s'exprimait en présence de la ministre des Finances, Valérie Dittli.

Qu'est-ce qui a tout changé?

Successeuse du logiciel VaudTax, la prestation en ligne a été lancée en 2020 pour les «situations simples» puis ouverte en 2021 à tous les contribuables. Le nombre de déclarations déposées par son intermédiaire est passé de 27 000 en 2022 à 183 000 en 2024, soit un chiffre supérieur aux quelque 178 000 déclarations déposées avec le logiciel. C'était le signal qu'attendait la DGF.

Valérie Dittli. Image: KEYSTONE

«Non seulement le logiciel est coûteux à entretenir, mais sa technologie est obsolète, ce qui le rend insatisfaisant», a expliqué la directrice générale de la fiscalité, Marinette Kellenberger. Contrairement à la prestation en ligne, le logiciel n'est en effet:

Pas disponible en tout temps sur tablette ou smartphone.

Ne comporte pas de mise à jour automatique.

Ne permet pas le calcul de la demi-part de quotient familial.

N'est pas accessible aux personnes malvoyantes.

Tourner la page en douceur

De nombreuses mesures d'accompagnement sont toutefois prévues pour permettre aux adeptes du logiciel de réaliser une transition en douceur. Le nombre de «sessions découverte» consacrées à la prestation en ligne passera ainsi à 41 dans tout le canton (contre de 27 l'an dernier), tandis que la durée des sessions sera rallongée.

De telles présentations auront également lieu dans les gymnases, les écoles professionnelles et même les prisons. «On pourrait croire que les détenus ne s'intéressent pas à la fiscalité, mais c'est tout le contraire: cette année on ira dans 7 pénitenciers au lieu de 2 l'an dernier», a précisé Madame Siegenthaler. Les quelque 20 000 contribuables ayant reçu l'an dernier une taxation d'office seront également conviés à ces sessions.

A noter que si le logiciel ne sera plus disponible dès 2026, il sera toujours possible de remplir une déclaration manuscrite. Cette option connaît toutefois en déclin marqué puisqu'elle a été utilisée dans un peu plus de 29'000 cas en 2018, 16'000 en 2023 et 14'000 en 2024.

Baisse d'impôts

Parmi les modifications fiscales qui attendent les contribuables en 2025, la DGF mentionne la réduction additionnelle de 0,5% de l'impôt cantonal sur le revenu, qui s'ajoute à celle de 3,5% annoncée l'an passé. Pour autant que ces 0,5% supplémentaires ne fassent pas l'objet d'un référendum, les contribuables pourront bénéficier de cette baisse totale de 4%, pour autant qu'ils adaptent eux-mêmes leurs acomptes, souligne la DGF.

Des changements fiscaux entrent également en vigueur en 2025 afin de soutenir les engagements du Conseil d'Etat pour la transition énergétique. Le délai de déduction des frais pour les économies d'énergie a ainsi été raccourci, y compris pour les bâtiments neufs, tandis que les employeurs désireux d'encourager la mobilité douce de leurs employés disposeront de l'allocation d'une indemnité non-fiscalisée en la matière.

Zoom sur les déductions fiscales

Par ailleurs, un événement destiné à tous les contribuables intéressés aura lieu le 25 mars au Palais de Beaulieu. Il sera notamment consacré au thème des déductions fiscales.

Pour rappel, les recettes fiscales (6,983 milliards) représentent près de 60% des revenus au budget 2025 de l'Etat de Vaud. Le canton compte plus de 530 000 contribuables. Au 1ᵉʳ janvier dernier, 82,07% des déclarations d'impôts 2023 avaient fait l'objet d'une taxation. (jah/ats)