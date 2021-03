Suisse

Quatre suspects identifiés et placés en détention suite aux alertes à la bombe



La police vaudoise a mis la main sur quatre suspects dans l'affaire des alertes à la bombe qui secoue des établissements scolaires du canton depuis janvier.

Tous les suspects ont été placés en détention provisoire, précise-t-elle.

Il s’agit de jeunes adultes, qui fréquentent ces établissements, âgés de 18 à 23 ans, dont deux femmes, une Suissesse et une Croate, et deux hommes, un Suisse et un Chilien, indique la police cantonale. Ils sont tous domiciliés dans la région lausannoise et sont pour l'heure au bénéfice de la présomption d'innocence.

Ces quatre arrestations concernent les fausses alertes à la bombe commises au gymnase de Renens le 12 mars et à l'École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) le 24 mars. (ats)

