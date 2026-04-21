Crans-Montana: Un concert et hommage aura lieu ce mercredi

Le concert devrait durer plus de 2h30 et réunira une vingtaine d'artistes. image: metropole lausanne

Un concert caritatif réunit une vingtaine d’artistes mercredi à Lausanne pour soutenir les victimes du drame de Crans-Montana. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux familles touchées.

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Un concert hommage au profit des victimes de l'incendie de Crans-Montana est organisé mercredi soir à la salle Métropole à Lausanne. Intitulé «Aux coeurs de Crans», il réunira une vingtaine d'artistes dont Richard Cocciante, Jean-Baptiste Guégan, Julie Pietri, Julie Zenatti, Gjon's Tears ou encore l'ex-bassiste et chanteur du groupe Gold, Alain Llorca.

La soirée sera présentée par l'animateur français de télévision et radio Jérôme Anthony.

Jérôme Anthony sera chargé d'animer la soirée. Getty Images Europe

Ce concert caritatif est organisé par Only on Live Suisse, société spécialisée dans l'événementiel et portée par Olivier et Corine Uzan, résidant tous les deux à Crans-Montana. Son objectif est d'offrir un instant de solidarité et d'espoir, selon eux.

Le concert hommage a été pensé en collaboration avec l'association Swisshearts, créée le 6 janvier. Créée par un groupe de parents eux-mêmes touchés par le drame, Swisshearts vise à soutenir financièrement les familles. Les bénéfices de la soirée lui seront d'ailleurs entièrement versés.

Les artistes participant à ce spectacle solidaire le font tous à titre bénévole. Le concert débute à 20h00 et devrait durer plus de 2h30, selon les organisateurs. (mbr/ats)