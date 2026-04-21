bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Crans-Montana: Un concert-hommage organisé à Lausanne ce mercredi

Crans-Montana: Un concert et hommage aura lieu ce mercredi

Un concert hommage au profit des victimes de l&#039;incendie de Crans-Montana est organisé mercredi soir à la salle Métropole à Lausanne. Intitulé «Aux coeurs de Crans», il réunira une vingtaine d&#03 ...
Le concert devrait durer plus de 2h30 et réunira une vingtaine d'artistes. image: metropole lausanne
Un concert caritatif réunit une vingtaine d’artistes mercredi à Lausanne pour soutenir les victimes du drame de Crans-Montana. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux familles touchées.
21.04.2026, 17:1821.04.2026, 17:18

Un concert hommage au profit des victimes de l'incendie de Crans-Montana est organisé mercredi soir à la salle Métropole à Lausanne. Intitulé «Aux coeurs de Crans», il réunira une vingtaine d'artistes dont Richard Cocciante, Jean-Baptiste Guégan, Julie Pietri, Julie Zenatti, Gjon's Tears ou encore l'ex-bassiste et chanteur du groupe Gold, Alain Llorca.

Le Valais préfinance l'aide fédérale aux victimes de Crans-Montana

La soirée sera présentée par l'animateur français de télévision et radio Jérôme Anthony.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 13: Jerome Anthony attends the &quot;Maison Charnay X Richard Orlinski&quot; Capsule Collection Launch At Atelier Vendôme on November 13, 2025 in Paris, France. (Photo by Anto ...
Jérôme Anthony sera chargé d'animer la soirée.Getty Images Europe

Ce concert caritatif est organisé par Only on Live Suisse, société spécialisée dans l'événementiel et portée par Olivier et Corine Uzan, résidant tous les deux à Crans-Montana. Son objectif est d'offrir un instant de solidarité et d'espoir, selon eux.

Le concert hommage a été pensé en collaboration avec l'association Swisshearts, créée le 6 janvier. Créée par un groupe de parents eux-mêmes touchés par le drame, Swisshearts vise à soutenir financièrement les familles. Les bénéfices de la soirée lui seront d'ailleurs entièrement versés.

Crans-Montana: des factures de l'hôpital de Sion énervent en Italie

Les artistes participant à ce spectacle solidaire le font tous à titre bénévole. Le concert débute à 20h00 et devrait durer plus de 2h30, selon les organisateurs. (mbr/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Le futur Premier ministre hongrois se moque de Viktor Orbán
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette interdiction des voitures cartonne déjà dans les Alpes suisses
Dans le canton des Grisons, cinq routes de cols sont réservées cinq jours aux mobilités douces. Le thème des dimanches sans voitures est également sur la table du Conseil fédéral.
Les bouleversements géopolitiques au Moyen-Orient donnent un nouvel élan à une vieille revendication. Martine Docourt (PS/NE) demande au Conseil fédéral, par le biais d'une motion déposée lors de la session de printemps, de créer les bases légales permettant d'instaurer des journées sans voitures.
L’article