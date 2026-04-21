La Confédération a mandaté le Canton du Valais pour distribuer l'aide de 50 000 francs décidée par les Chambres fédérales. Keystone

Le Valais préfinance l'aide fédérale aux victimes de Crans-Montana

À la suite du drame survenu à Crans-Montana, le canton du Valais prend en charge le préfinancement de l’aide décidée par la Confédération.

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La Confédération a mandaté le Canton du Valais pour distribuer l'aide de 50 000 francs décidée par les Chambres fédérales. Cette manne est prévue pour les 156 personnes décédées ou blessées dans la nuit du réveillon à Crans-Montana.

Interrogé par Keystone-ATS, l'Etat du Valais a précisé:

«Les frais sont préfinancés par le canton, puis remboursés par la Confédération»

Cette stratégie ne doit rien au hasard, le canton du Valais ayant déjà effectué la même démarche auprès des victimes et de leurs familles, pour un montant de 10 000 francs qu'il a lui-même alloué.

«Les démarches de contact des victimes et des proches ont débuté cette semaine», confirme l'Etat du Valais. «Tous les ayants droit seront contactés pour les aspects administratifs, notamment pour obtenir leur accord pour le versement et afin de savoir en faveur de qui ira ce montant. Dès réception de ces informations, les décisions d’octroi pourront être rendues.» (tib/ats)