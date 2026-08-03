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Vaud: un gros incendie à Aigle perturbe la circulation

Pompiers vaud
Image d'illustrationImage: 118-info

Un gros incendie perturbe la circulation dans le canton de Vaud

Un important incendie est survenu ce lundi au centre-ville d'Aigle (VD). Il est recommandé de contourner largement la zone.
03.08.2026, 06:2203.08.2026, 06:25

Le canton de Vaud a alerté lundi 3 août la population au sujet d'un important incendie de toiture dans un immeuble dans le centre-ville d'Aigle (VD). L'incendie, qui s'est déclaré rue du Molage, a provoqué un important dégagement de fumée et perturbe considérablement la circulation aux abords du lieu de l'incident, a indiqué lundi le service des pompiers du canton de Vaud.

L'alerte a été donnée à 3h54 ce matin. Il n'y a pas de blessés. Un grand dispositif de pompiers de toute la région est actuellement sur place pour lutter contre le feu qui s'est étendu à trois autres immeubles. Il ne faut pas pénétrer dans la zone touchée et il convient d'informer les voisins.

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Il est recommandé de contourner largement la zone et suivre les instructions des services d'urgence et des autorités. Les pompiers conseillent également de respecter certaines règles de conduite : la population doit fermer les fenêtres et les portes et éteindre les systèmes de ventilation ainsi que les climatiseurs. (jzs/ats)

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