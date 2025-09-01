assez ensoleillé16°
Aigle: des signatures auraient été usurpées pour un référendum

A Aigle, l’avenue Chevron en venant depuis l’avenue du Chamossaire.
A Aigle, une coup d'oeil sur l’avenue Chevron en venant depuis l’avenue du Chamossaire.Image: dr

Des signatures auraient été usurpées lors d'un référendum à Aigle

La Municipalité de la ville d'Aigle a relevé des irrégularités lors d'un référendum. Certaines signatures auraient été usurpées. Les autorités ont suspendu le processus et appellent les citoyens à la prudence.
01.09.2025, 11:4301.09.2025, 11:43
Sven Papaux
Sven Papaux
La Municipalité d'Aigle vient de communiquer sur des suspicions de fraude concernant un référendum communal. Une soixantaine de signatures auraient été usurpées et au moins 17 personnes assurent ne jamais avoir paraphé le texte en question.

Celui-ci se positionnait contre un crédit de construction de 5,9 millions pour réaménager le centre-ville, adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 26 juin 2025. Cette validation avait débouché sur des oppositions et sur la mise en place d'un référendum. Le comité référendaire ayant obtenu 1175 signatures valables, soit 12 signatures de plus que les 1163 nécessaires.

Le référendum aurait dû être soumis à votation populaire. Mais des irrégularités ont été décelées: 65 signatures laissent imaginer une potentielle usurpation d’identité et une enquête des autorités a permis de contacter 17 personnes qui certifient ne pas avoir signé le référendum en question.

Vue de la Place du Marché depuis l&#039;Ancienne Maison de Ville.
La Place du Marché aura droit à un réaménagement.Image: dr

L'organe de communication de la Ville d'Aigle appelle donc la population à vérifier, «s'ils sont dans la crainte que leur identité a été usurpée». Pour ce faire, il faut s'en assurer auprès de l'office de la population d'Aigle qui s'attend à beaucoup d'appels ce lundi de la part d'habitants soucieux d'apparaître dans cette liste.

A la suite de ces révélations, la Municipalité suspend le processus. De plus, au vu de la gravité des faits, elle a décidé de prendre des dispositions légales par voie pénale auprès du ministère public.

