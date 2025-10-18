Les couleurs éclatantes des arbres ne vont pas durer, c'est le moment d'en profiter! Image: Keystone / Shutterstock, montage watson

Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne

Les feuilles vont bientôt perdre leur éclat, mais il est encore temps d'aller en profiter à l'occasion d'une randonnée. Voici les meilleurs parcs naturels de Suisse romande où se balader et s'en mettre plein la vue.

Yoann Schott Suivez-moi

Si vous souhaitez randonner en admirant les canopées ornementées de la palette de couleur flamboyante de l'automne, pourquoi ne pas vous rendre dans l'un des parcs naturels de Suisse romande, à l'occasion d'une escapade d'une journée ou, pourquoi pas, d'un week-end?

D'autant qu'avec la chute rapide des températures, les essences feuillues ne vont pas faire durer leur spectacle indéfiniment. Voici donc une sélection de parcs où vivre l'automne dans toute sa beauté, avant que les couronnes ne brunissent, que les feuilles ne flétrissent et que la grisaille hivernale n'ait raison de votre enthousiasme à aller au contact de la nature.

Carte des couleurs sur ce lien afin de prendre connaissance de la colorimétrie actuelle des feuillages, selon la date et la région que vous souhaitez visiter. Vous souhaitez vous assurer que le déplacement en vaut l'effort? Alors rendez-vousafin de prendre connaissance de la colorimétrie actuelle des feuillages, selon la date et la région que vous souhaitez visiter.

Le Parc naturel Jura vaudois

🍂 Vaud

Le Parc naturel régional du Jura vaudois est une vaste étendue mêlant paysages champêtres, forêts denses, lacs et pâturages. C'est également l'occasion idéale de partir à la découverte de la Vallée de Joux, magnifique en cette saison ainsi que, par exemple, de sa tourbière de la Sagne du Sentier.

En plaine, l'Arboretum national du Vallon de l'Aubonne, ses 130 hectares et ses 3000 espèces recèle à lui seul et à coup sûr tous les charmes de la saison, tout comme le Bois de Chênes de Genolier et sa faune riche.

L’Arboretum national du Vallon de l'Aubonne, entre collines et plans d'eau. Image: Shutterstock

Le Parc naturel périurbain du Jorat

🍂 Vaud

C'est à seulement une poignée de kilomètres de Lausanne que se situent les 10km2 du parc du Jorat, dont 4,4 sont une aire protégée dédiée à l'évolution des processus naturels. Le massif forestier du Jorat, lui, peut se targuer d'être le plus grand du plateau suisse. Pour une excursion en pleine nature aux portes d'une grande ville, on ne trouve que difficilement mieux.

Outre la forêt, il va être ici question de partir à la découverte d'un biome bien particulier; le marécage. Bordé d'aulnaies et de frênaies, les plans d'eau abondants de vie du Jorat en font un réservoir d'eau et d'espèces unique, tout comme ses anciennes surfaces de bois mort circonvoisines.

Prêts à arpenter ces sentiers bucoliques? Image: Keystone

Le Parc naturel de la Vallée du Trient

🍂 Valais

On l'admettra volontiers, il est ici moins question d'érables et de chênes, et un peu plus d'épicéas et de mélèzes (qui sont par ailleurs l'un des rares conifères caducs!) Cependant, l'automne sait jouer de ses charmes également en altitude.

Un peu moins en hauteur, c'est aux abords des vignobles de Martigny Combe qu'il faut se rendre, afin de s'émerveiller des ceps aux couleurs rutilantes s'étendant à perte de vue. Il va de soi que les gourmets et autres amateurs de boissons alcoolisées y trouveront leur compte. Immanquable dans la région: les Gorges du Durnand et leurs fabuleuses chutes d'eau cernées d'une végétation luxuriante, particulièrement belles en octobre, parées des couleurs du feu.

Marcher entre résineux, monts, rivières et feuillus: le rêve. Image: Keystone

Le Parc naturel Pfyn-Finges

🍂 Valais, Berne

A cheval sur deux cantons, cet immense parc regorge de lieux à découvrir. Pour rester au contact des frondaisons vives, le mieux reste encore de rester dans les vallées accueillant le lit du Rhône, ou de monter légèrement pour marcher le long d'un bisse serpentant entre les bois.

Autres suggestions: le bois de Finges, près de Sierre, compte de nombreux charmants étangs. Plus au nord, la cascade de la Raspille vaut également le détour, avec un sentier qui passe directement sous la chute d'eau!

Long de 134 mètres, le pont bhoutanais surplombe l'Illbach et offre une vue splendide du bas des Alpes valaisannes. Il se situe à quelques kilomètres seulement de Sierre. Image: Keystone

Le Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut

🍂 Vaud, Fribourg

Inutile de dresser ici une liste des activités et points d'intérêts de ce mythique parc, ce serait beaucoup trop long. En revanche, et puisqu'il est question d'automne, quoi de mieux que le reflet des rameaux enflammés dans les eaux placides d'un lac?

Pour ce faire, inutile de chercher plus loin que le lac de Gruyère ou celui de Montsalvens, cerné de bois et pourvu de son ravissant barrage. Le long de la Jogne, rivière reliant ces deux étendues d'eau, vous trouverez notamment des gorges, où cascades, passerelles et curiosités géologiques sont légion. Et que dire de la sylve alentour, magnifiée par le miroitement de l'eau.

Correction Le sentier des gorges de la Jogne est malheureusement fermé cette année. Des chutes de pierres et d'arbres ont endommagé le site l'hiver passé, et une remise en état, tout comme des travaux de sécurisation sont toujours en cours. La réouverture est prévue pour 2026.

Une formation rocheuse dans la réserve naturelle des Gorges de la Jogne. Image: Shutterstock

Le Parc naturel du Gantrisch

🍂 Fribourg, Berne

Véritable pierre angulaire du patrimoine naturel de la Suisse, le Gantrisch aurait de quoi vous occuper des mois durant. Mais, puisqu'il faut bien faire un choix, pourquoi ne pas vous rendre aux ruines de Grasburg, près de la Schwarzwasser et des gorges de la Singine, entre bancs de sable, falaises, sites historiques et forêts?

Egalement présent sur l'immense superficie du parc, le Lac Noir, ceint par les montagnes, n'attend que vous. De là, le plus difficile restera encore de prendre la décision de rentrer à la maison.

La variété des paysages de la région est bluffante. Image: Shutterstock

Le Parc du Doubs

🍂 Jura, Neuchâtel

Si vous ne vous êtes jamais promené le long du Doubs, vous aurez plaisir à découvrir les sentiers qui sinuent de part et d'autre ses berges française et suisse. Dans cette optique d'immersion sylvestre, la réserve forestière du Theusseret se prête parfaitement à une randonnée de découverte.

Plus bas, un peu au-dessus du Noirmont, vous pourrez observer des structures rocheuses transpercer les frondaisons feuillues de leurs crêtes hérissées. Il s'agit là des rochers des Sommêtres. Entourés en cette saison d'une sylve multicolore oscillant entre résineux et arbres caducs, ils promettent un cadre de balade inoubliable.

Le Doubs, proche du Theusseret. Imaginez seulement la beauté du lieu en automne. Image: Keystone

Le Parc naturel Chasseral

🍂 Neuchâtel, Berne

Dernier sur cette liste et non des moindres, le Parc naturel du Chasseral ne manque pas de trésors naturels à explorer. Parmi eux, la Combe-Grède et ses escarpements rocheux. Attention cependant, nombre de chemins sont jalonnés par des échelles, lesquelles peuvent représenter un obstacle pour certains.

Plus accessibles et situées au bord nord du lac de Bienne, les gorges de Douanne, leurs chutes d'eau et leurs panoramas stupéfiants sauront vous convaincre de partir à la conquête de la région des Trois-Lacs.