Vaud: trois noms pour remplacer Rebecca Ruiz

Rebecca Ruiz, conseillere d&#039;Etat vaudoise, parle lors de l&#039;annonce d&#039;un message personnel a l&#039;occasion d&#039;un point de presse le mercredi 26 novembre 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/ ...
Rebecca Ruiz avait annoncé sa démission fin décembre.Keystone

Voici les trois noms pour remplacer Rebecca Ruiz

Trois candidats sont en lice pour succéder à la socialiste au Conseil d'Etat vaudois. Cette élection complémentaire devrait prendre la forme d'un affrontement gauche-droite.
12.01.2026, 13:2212.01.2026, 13:31

Trois candidats s'affronteront le 8 mars lors de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. Le PS Roger Nordmann, l'UDC Jean-François Thuillard et l'élue de la gauche radicale Agathe Raboud Sidorenko tenteront de succéder à la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz.

Rebecca Ruiz annonce sa démission du Conseil d’Etat vaudois

Aucune candidature surprise n'a surgi avant la clôture du délai pour le dépôt des listes lundi. Si un second tour s'avère nécessaire, il se tiendra le 29 mars prochain.

Résumé
Un favori socialisteUn rival UDCUne outsider de la gauche radicale

Un favori socialiste

Pour l'essentiel, l'élection prendra la forme d'un affrontement gauche-droite entre les candidats socialiste et UDC. Roger Nordmann, ancien poids lourd du Parlement fédéral et spécialiste des questions énergétiques, espère conserver le deuxième siège PS au gouvernement vaudois. Il part avec les faveurs de la cote, et a reçu le soutien des Verts.

Roger Nordmann, ancien conseiller national socialiste et candidat a la candidature pour l&#039;election complementaire au Conseil d&#039;Etat vaudois, pose dans la rue de l&#039;Ale le mercredi 3 dece ...
Roger NordmannKeystone

Le Lausannois compte mener une campagne «au service du bien commun». Il souhaite «rétablir le dialogue politique» dans un canton qui a connu une fin d'année 2025 émaillée de grèves et de manifestations. Il entend aussi «rétablir progressivement la situation financière pour redonner des perspectives au canton», a-t-il dit.

Un rival UDC

Député et ex-président du Grand Conseil, l'UDC Jean-François Thuillard sera son principal rival. Cet agriculteur, actuellement syndic de Froideville, va mettre en avant ses origines terriennes et son expérience politique locale et cantonale.

Parmi ses thèmes de campagne, il cite la fiscalité, le pouvoir d'achat et la mobilité, trois sujets «qui lui tiennent à coeur». Il entend alléger la charge fiscale qui pèse sur les Vaudois et affaiblit leur pouvoir d'achat. Il est le candidat de l'Alliance vaudoise, soutenu par le PLR et le Centre. Ensemble, ces trois partis ont remporté les dernières élections au Conseil d'Etat en 2022.

Le Centre Vaud soutient la candidature de l&#039;UDC Jean-François Thuillard pour l&#039;élection complémentaire au Conseil d&#039;Etat (archives).
Jean-François ThuillardKeystone

Une outsider de la gauche radicale

En se lançant, la conseillère communale lausannoise d'Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko, veut faire entendre les positions de la gauche de la gauche. Elle n'a pas obtenu le soutien formel du POP, mais ce dernier appelle à ce qu’aucune voix ne parte à l’UDC ni à une candidature qui porte une politique d’austérité.

Comédienne, médiatrice culturelle et mère de deux enfants en bas âge, la candidate de la gauche radicale Agathe Raboud Sidorenko a présenté jeudi son programme politique pour la complémentaire au Cons ...
Agathe Raboud SidorenkoKeystone

Après une dizaine d'années à majorité de gauche, le Conseil d'Etat vaudois a retrouvé en 2022 une majorité de droite. Présidé par Christelle Luisier, il est composé actuellement de trois PLR, deux socialistes, un Vert et une centriste. (jzs/ats)

