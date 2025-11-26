ciel couvert
Rebecca Ruiz annonce sa démission du Conseil d’Etat vaudois

Selon Rebecca Ruiz, les chiffres de la CVCI sur l&#039;aide sociale sont &quot;mensongers&quot; (archives).
Rebecca Ruiz était entrée en 2019 au gouvernement vaudois.Keystone

La ministre socialiste en charge de la santé et de l'action sociale va quitter son poste au printemps prochain. Elle avance des raisons de santé.
26.11.2025, 13:3526.11.2025, 14:35

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz démissionne. La ministre socialiste en charge de la santé et de l'action sociale a annoncé son départ du gouvernement pour le printemps prochain.

La Lausannoise de 43 ans a connu des problèmes de santé cet été. Si elle a pu reprendre ses activités, elle a expliqué mercredi, lors d'un point presse, que ses ennuis de santé «entravaient» trop son travail. Cette décision est «la seule responsable pour moi», mais aussi pour «respecter» une fonction qui nécessite «un engagement extrême», a-t-elle ajouté.

Ces élues romandes ont dépensé 10 000 francs pour aller à Davos en limousine

En arrêt maladie durant un mois cet été, Rebecca Ruiz avait indiqué souffrir d'une dysautonomie, une affection qui entraîne des variations de tension et des malaises. Dans un premier temps, elle a pensé pouvoir continuer à assumer sa tâche, avant de reconnaître:.

«Je ne suis plus capable d’assumer ma fonction»

Un «hasard malheureux»

Sa démission intervient alors que la fonction publique vaudoise est dans la rue pour protester contre les coupes dans le budget de l'Etat, en particulier dans son département de la santé et de l'action sociale. Mais selon elle, cela n'a pas influencé son choix. Elle a parlé d'un «hasard malheureux».

La socialiste a aussi justifié ce timing pour permettre une élection complémentaire au Conseil d'Etat au printemps 2026, en même temps que les élections communales dans le canton.

«Les enseignants vaudois ne sont pas une promo Black Friday»

Rebecca Ruiz est entrée en 2019 au gouvernement vaudois, prenant la succession de Pierre-Yves Maillard. Elle a toujours occupé la tête du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Mercredi devant la presse, Rebecca Ruiz n'a pas dit ce qu'elle comptait faire par la suite. Elle a toutefois affirmé qu'il s'agissait de la fin de sa carrière politique, entamée il y a plus de 20 ans. (jzs/ats)

Ce musicien suisse réalise une prouesse
Video: watson
