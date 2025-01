Vaud: une motion veut interdire la pub pour les «fausses viandes»

Sur une note plus légère, elle interroge: «Que fait-on des fruits de mer qui ne sont pas des fruits? Quid de la souris d’agneau qui n'est pas un plat à base de souris? Et que faire face au lait de coco, qui n'est en rien du lait? Le loup de mer est-il dangereux pour nos troupeaux? Et la liste des incohérences alimentaires pourrait être encore longue». Avant de conclure: «Il reste à espérer que la tomate "coeur de bœuf" sera épargnée par ces interdictions d'un autre temps».

«Les arguments brandis dans les parlements vaudois et valaisans sont en réalité plus utiles pour l'industrie de la viande afin de lutter contre le nouveau marché des substituts végétaux en pleine croissance, qui leur fait de plus en plus d'ombre»

En contrepoint à ce débat, la députée écologiste vaudoise Valérie Zonca s'est exprimée jeudi dans une colonne d'opinion de 24 heures, titrée Qui a peur des steaks végétaux? . Elle y estime que «des études récentes démontrent que les consommateurs font très bien la différence entre les produits carnés et les substituts. Ces derniers sont en effet souvent très clairement étiquetés "végétariens" et sont présentés sur des rayons séparés dans les supermarchés».

En décembre dernier, le Grand Conseil valaisan a accepté une motion visant à interdire la promotion de steaks végétaux. Elle était signée par des élus de l'UDC, du Centre et du PLR. Le texte a été approuvé par 60 voix pour, 48 contre et onze abstentions. Au Conseil d'Etat de proposer désormais un projet législatif.

L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a de nouveau enregistré une hausse des déclarations de cyberincidents en 2024. Cela s'explique par un stratagème permettant de frapper plus largement.

Au fil du temps, l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) recense toujours plus d'incidents. Et 2024 n'échappe pas à la règle, avec près de 63 000 déclarations. Cela représente environ un quart de plus que l'année précédente. Cette hausse s'explique par un stratagème minutieusement élaboré pour frapper le plus largement possible. Résultat: le nombre de signalements d'appels menaçants soi-disant de la part de la police a triplé.