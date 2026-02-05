L'homme semble s'être noyé après avoir chuté de son bateau dans la Thièle. Keystone

Un homme retrouvé mort dans une rivière à Yverdon

Un corps sans vie a été retrouvé à proximité d'un bateau dans la Thièle. Une instruction pénale a été ouverte.

Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé jeudi matin dans le canal de la Thièle à Yverdon-les-Bains. Les enquêteurs privilégient la piste de l'accident: retrouvé à proximité de son bateau, l'homme semble s'être noyé après avoir chuté du pont de son embarcation.

La police cantonale vaudoise indique avoir été informée jeudi vers 09h30. Sur place, les secours ont constaté qu'il n'était plus possible de réanimer cet homme. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

Cette intervention a nécessité l'engagement d'une patrouille de gendarmerie, des plongeurs de la brigade du lac, de deux patrouilles de la police Nord vaudois et des inspecteurs de la police scientifique. (jzs/ats)