«C'est dévastateur»: la Corée du Sud récupérera une marque suisse

Autrefois amis, les deux principaux actionnaires de Scott sont aujourd’hui au cœur d’un conflit acharné. Après une querelle qui a profondément divisé l’entreprise, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale, basé à Paris, a finalement tranché.

Beat Zaugg a perdu au tribunal. Il doit vendre ses actions Scott à Youngone. Image: dr

Un conflit sans issue et sans concession. Autrefois partenaires de premier plan, Beat Zaugg, patron de longue date, et le fabricant sud-coréen de vêtements d’extérieur Youngone sont désormais en guerre ouverte. Depuis trois ans, ces deux principaux actionnaires de la marque suisse Scott s’affrontent devant les tribunaux du monde entier, multipliant les plaintes. En jeu: des divergences culturelles, des blessures profondes — et surtout l'entreprise elle-même, qui gère depuis Givisiez, dans le canton de Fribourg, son activité mondiale de vélos, skis et autres articles de sport.

Un premier verdict clé est tombé. Le jeudi 6 février, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale (CAIP) de Paris a rendu sa décision en faveur de Youngone, selon une annonce publiée sur Dart, la plateforme de transparence des entreprises cotées en bourse en Corée. Contacté à ce sujet, le groupe sud-coréen a refusé de commenter davantage l'affaire.

La société coréenne, qui détient actuellement 50,01% de Scott, s'était adressée à la Chambre de commerce internationale le 19 septembre 2022 pour dénoncer une «violation substantielle» du pacte d'actionnaires par Zaugg. Elle a exigé que la CCI confirme, dans la procédure d'arbitrage, son option d'achat pour la part de 47% détenue par Zaugg dans Scott. Le tribunal arbitral a maintenant donné raison à Youngone sur tous les points. L'option d'achat est donc légale. En outre, le tribunal arbitral a décidé que l'ancien directeur de Scott devait verser des dommages et intérêts pour violation du contrat.

Zaugg, quant à lui, avait déposé le 5 avril 2023 une contre-plainte auprès du tribunal arbitral de la CCI — sans succès. Celle-ci a été rejetée sur tous les points:

«C'est dévastateur pour Beat Zaugg» Un observateur.

Le dirigeant de longue date de Scott n'était pas joignable pour une prise de position.

Youngone veut reprendre l'intégralité de Scott

Le jour même du jugement, le conseil d'administration de Youngone a décidé d'exercer l'option d'achat sur la totalité des 47% de participation de Beat Zaugg. Celui-ci doit maintenant vendre. Les 2,99% d'actions Scott restantes sont détenues par la direction.

Le prix de rachat du lot d'actions de Zaugg n'a pas encore été fixé. Les modalités sont certes fixées dans la convention d'actionnaires et le processus de vente est prédéfini. Mais au vu des antécédents, il est tout à fait possible que la fixation du prix doive finalement être approuvée par un tribunal arbitral.

«Le soulagement au sein du personnel de Scott est grand», rapporte un employé du siège de l’entreprise à Givisiez, où travaillent environ 400 des 1000 collaborateurs dans le monde. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, la nouvelle venue de Paris s’est rapidement répandue. Le verdict de la CCI est perçu en interne comme une validation du cap pris — une direction sans Beat Zaugg. Depuis août dernier, l’entreprise est dirigée par un duo: Juwon Kim, représentant de Youngone et membre du conseil d’administration, ainsi que Pascal Ducrot, un vétéran de Scott, actif au sein de la société depuis 1990.

Le chemin n'a pas été facile. La destitution de Zaugg en tant que CEO au printemps de l'année dernière avait même entraîné une intervention de la police — et mis en lumière la lutte de pouvoir qui couvait depuis un certain temps. D'autres plaintes ont été déposées dans la foulée.

Des amis devenus ennemis

Il s'agit notamment d'une plainte pénale contre Zaugg, déposée en mai 2024 «pour soupçon de gestion déloyale et de faux dans les titres au siège des sociétés Scott à Givisiez», comme l'a précisé le Ministère public fribourgeois cet été. La procédure est toujours en cours, indique l'autorité de poursuite pénale sur demande. Elle ne souhaite pas en dire plus pour l'instant en raison de la procédure en cours.

Gagnant dans le conflit entre actionnaires: Kihak Sung avec son groupe Youngone. Image: youngone

Comment une telle situation a pu se produire reste un mystère pour beaucoup. Pourtant, tout semblait prometteur au départ, lorsque la coopération entre Scott et le groupe Youngone, fondé par Kihak Sung, a débuté en 1997. Ce dernier produit notamment des articles pour des marques comme The North Face, Aigle ou Goldwin.

La collaboration s'est intensifiée au fil des années. En 2013, l'entreprise coréenne a pris une participation de 20% dans Scott, et depuis le printemps 2015, les Coréens détiennent la majorité avec une part de 50,01%. Zaugg, qui avait repris l'entreprise fondée en 1958 par le skieur américain Ed Scott après plusieurs changements de propriétaires, dans le cadre d'un rachat par la direction (management buy-out), aurait gagné un total de 135 millions de francs avec cette vente.

Les employés de Scott espèrent désormais plus de calme et de meilleures affaires. Car le marché du vélo, qui avait connu un boom durant la pandémie du Covid-19, est désormais en stagnation. L'ensemble de l'industrie en souffre, les prix ont dû être réduits et les marges comprimées. 2024 a été une année difficile pour les entreprises de vélos, pas seulement pour Scott. Cette année encore, la situation devrait rester compliquée. Les observateurs du marché prévoient un redressement seulement en 2026.

Le vainqueur de la lutte de pouvoir chez Scott, Kihak Sung, a été aperçu dimanche et lundi en Suisse. Ce qu’il y faisait n’a pas été précisé par Youngone. Quant à Zaugg, le fils de boulanger bernois, formé comme dessinateur en bâtiment, qui a rejoint l’entreprise lorsqu’elle n’était encore qu’une petite structure de douze employés, il semble que son aventure chez Scott soit désormais terminée.

