Suisse

Vidéo

Des militants du climat ont manifesté à Berne devant la banque



Vidéo

La Banque nationale dans le viseur des activistes du climat

Image: Shutterstock

Journée de mobilisation ce vendredi à Berne. Après une opération coup de poing menée devant la Banque nationale suisse, les militants du climat se sont rassemblés sur la Münsterplatz. watson était sur place. Récit.

La Münsterplatz, dans le centre de Berne, s'est remplie petit à petit de manifestants. Vers 12h30, environ 200 personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'impact climatique de la place financière suisse et spécifiquement celui de la Banque nationale Suisse (BNS). C'était la dernière action de la semaine «Rise up for change», organisée par plusieurs collectifs militants suisses.

Vidéo: watson

Les activistes ont construit une petite scène sur la place pour tenir des discours, chanter des slogans et partager des témoignages. Des personnes de tous âges, ainsi que plusieurs familles, sont présentes.

«Nous demandons que nos revendications soient encrées dans la loi suisse et, surtout, que les bénéfices de la BNS soient utilisés pour des projets sociaux et respectueux du climat»

Image: watson

Quelques heures auparavant, une trentaine de militants ont mené une opération éclair sur la place qui abrite le siège de la Banque nationale suisse. Un acte de désobéissance assumé comme l'explique cet activiste romand:

«La désobéissance civile permet d'informer sur la crise climatique et de la rendre public, notamment grâce à la couverture médiatique»

Après avoir occupé la place, ils ont joué un flash mob théâtral et passé de la musique. Si l'action n'était pas autorisée par la police, cette dernière n'est pas intervenue. Les forces de l'ordre ont par contre barricadé le bâtiment de la BNS plus tard dans la journée.

Vidéo: watson

Parmi la foule, beaucoup de Romands et de Tessinois.

Vidéo: watson

Quelques minutes après le début de l'action coup de poing, les manifestants ont quitté l'endroit, en direction du centre culturel de la Reitschule.

Cette action fait suite à l'occupation de la Paradeplatz à Zurich, ce lundi. L'objectif que revendique les activistes? Dénoncer les investissements dans les énergies fossiles des instituts financiers helvétiques.

3 questions à un activiste du climat

Quel bilan tirez-vous de cette semaine d’actions?

On finit vraiment dans un état d'esprit heureux et positif. L’action de ce matin qui a clôturé cette semaine s’est déroulé sans encombres. Nos revendications se sont faites entendre grâce une bonne couverture médiatique et également à travers nos canaux de communication.

Vos actions ont-elles vraiment servies à faire parler de la cause climatique?

Je pense que oui. Par exemple, aujourd’hui, grâce à ce rassemblement et l’action de ce matin, on parle de la banque nationale suisse et donc de ses investissements dans les énergies fossiles, destructeurs pour la planète. La population suisse commence à être au courant de ce problème et c’est notre but.

Comment vous sentez-vous après ces sept jours de mobilisation? Cela en valait-il la peine ?

Oui, même si la répression policière qu’on a subi à Zurich était éprouvante. Quand je vois tout le soutien présent au rassemblement d'aujourd’hui, entre nous, activistes et celui venant de la population, cela en vaut vraiment la peine.

