L'UDC sort son clip de campagne et vous n'étiez pas prêts pour ça

Nous n'étions pas prêts. Vous n'étiez pas prêts. Nul ne l'était.

Les élections fédérales arrivent à grands pas. Au mois d'octobre prochain, la totalité du Parlement sera renouvelée pour quatre ans. Autant dire que toutes les formations politiques se préparent. Certaines attendent la rentrée pour bien se lancer. D'autres sont au taquet dès mi-août.

Parmi elles, l'UDC. Ces dernières semaines, le parti conservateur s'est plutôt fait connaître dans le domaine des polémiques, qu'il s'agisse de la vidéo du 1er Août où Marco Chiesa voulait faire «exploser les rose-verts» comme des feux d'artifices, de la photo des Jeunes UDC qui posent avec le drapeau suisse en l'opposant aux bannières LGBT de la ville de Berne ou de la réaction de Jean-Luc Addor au «doigt du 1er Août» d'une jeune socialiste.

La formation politique s'est pourtant définitivement lancée, ce lundi matin, en vidéo. Et personne n'était prêt pour ça: un dancefloor, une choré, des danseuses, des lunettes et des cravates qui brillent dans la nuit et des paillettes.

La vidéo ici 👇 Vidéo: youtube

Avec DJ Tommy aux manettes — le conseiller national zurichois Thomas Matter —, c'est (presque) tout le personnel politique présent à Berne qui se déhanche sur cette version revisitée de «We are family», du groupe Sisters Sledge. Conseillers nationaux, aux Etats, mais aussi le président du parti Marco Chiesa et... le conseiller fédéral Albert Rösti. Aucune trace de notre Guy Parmelin fédéral, cependant.

Ce n'est toutefois pas la première fois que l'UDC sort des ses gonds pour une vidéo carrément décalée. Elle l'avait déjà fait en 2015 avec «Welcome to SVP» (déjà mixée par DJ Tommy).

La campagne pour les fédérales est définitivement lancée.

