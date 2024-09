Viola Amherd veut récupérer des sirènes et c'est plus compliqué que prévu

La période transitoire pour la gestion des sirènes devrait être prolongée de quatre ans. Un projet du Conseil fédéral a été approuvé.

La période transitoire pour la gestion des sirènes doit être prolongée de quatre ans. Le Conseil des Etats a accepté, mercredi, à l'unanimité un projet du Conseil fédéral en ce sens, demandant plus de temps pour transférer les compétences des cantons à la Confédération.

En Suisse, quelque 5050 sirènes fixes télécommandées sont actuellement en service pour transmettre l'alarme à la population. Le réseau doit rester le même, «nous avons un bon système qui fonctionne», a relevé la présidente de la Confédération Viola Amherd.

Viola Amherd. Keystone

Dans le cadre d'une révision de loi entrée en vigueur au 1er janvier 2021, la compétence en matière de sirènes et de financement a été transférée des cantons à la Confédération. L'idée était de réaliser des synergies et des économies d'échelle, par exemple lors de l'acquisition des sirènes, a rappelé Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU) pour la commission.

Mais il y a des problèmes

Toutefois, depuis 2021, plusieurs difficultés sont apparues, et des solutions sont discutées avec les cantons, a précisé la ministre de la Défense. Le délai initialement fixé à fin 2024 est insuffisant pour mettre en œuvre les nouvelles responsabilités et procéder à une réévaluation approfondie des compétences.

Le Conseil fédéral demande donc une prolongation de la période transitoire, afin de pouvoir analyser et optimiser avec soin l'infrastructure des sirènes. Cela doit permettre d'examiner diverses questions liées au transfert des compétences des cantons à la Confédération et de les intégrer aux discussions actuellement en cours concernant la future stratégie d'alerte, a soutenu la rapportrice de commission.

Le gouvernement prévoit, en outre, des modifications dans la réglementation d'indemnisation. Le forfait pour l'exploitation et l'entretien passe de 400 francs maximum par an et par sirène à 600 francs maximum, afin de tenir compte du renchérissement ainsi que des coûts réels. Les sénateurs étaient également d'accord sur ce point. Le dossier part au National. (jah/ats)