Amherd veut discuter avec l'armée de l'action de Greenpeace au WEF

Des militants ont perturbé le WEF demandant de taxer plus fortement les super riches. Après cet incident, Viola Ahmerd souhaite parler de la sécurité avec l'armée.

Lors d'une visite aux troupes suisses mobilisées au Forum économique mondial (WEF) de Davos, Viola Amherd a dit mercredi vouloir discuter avec l'armée des améliorations sécuritaires possibles après l'action de Greenpeace. Elle aimerait savoir comment l'armée, qui assure la sécurité de manière subsidiaire, a vécu l'événement.

La ministre de la Défense a déclaré lors de sa dernière visite aux troupes en tant que conseillère fédérale que chacun doit pouvoir exprimer son opinion. Mais les mesures de sécurité doivent être respectées, a-t-elle ajouté.

Mardi, trois activistes de Greenpeace ont fait irruption dans le centre des congrès de Davos, peu avant le discours d'ouverture du WEF prononcé par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Dans le hall principal, deux des militants sont montés sur une estrade à l'aide d'une échelle et ont brandi une banderole appelant à taxer les super riches, avant de se faire évacuer.

Activistes anti-WEF

Des militants de diverses organisations ont mené plusieurs actions ces derniers jours pour protester contre le WEF et ce qu'il représente. Mercredi, des activistes de Greenpeace ont fixé des boulets de forçat surdimensionnés à des jets privés parqués à l'aéroport de Samedan (GR). Lundi, Greenpeace avait aussi tenté de bloquer la sortie de l'héliport de Davos où atterrissent les jets privés. Des militants d'autres organisations ont aspergé de vert l'entrée d'un hôtel et d'un magasin d'Amazon de la station grisonne.

La sécurité du grand raout économique relève de la responsabilité de la police cantonale des Grisons. L'armée vient en soutient avec quelque 5000 militaires. Par rapport à l'année dernière, la situation sécuritaire s'est tendue, avait déclaré le chef d'intervention avant la rencontre.

Renforcement de la collaboration avec l'Otan

Interrogée sur le manque d'engouement au sein du Centre pour briguer sa succession au Conseil fédéral, la Valaisanne a dit qu'il fallait respecter les décisions de chacun. Elle a toutefois fait de la publicité pour un poste «passionnant» et «stimulant».

Une des tâches de la personne qui prendra sa suite sera notamment de renforcer la collaboration avec l'Otan, tel que décidé par le Conseil fédéral, a dit Viola Amherd. L'alliance de défense est importante pour la sécurité de la population helvétique, selon la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

La Suisse ne peut pas faire face seule à toutes les menaces et il est important d'avoir des partenaires, a estimé la Centriste. Elle a souligné que l'Otan est le «partenaire naturel» de la Suisse.

Investir plus dans l'armée

Amherd s'est aussi prononcée en faveur d'investissements dans l'armée, en ligne avec le discours prononcé par le président ukrainien mardi. Volodymyr Zelensky avait réclamé un réarmement à l'échelle européenne, déclarant que l'Europe devait être en mesure de se défendre seule et non plus dépendre des Etats-Unis.

La cheffe du DDPS déclarait:

«Le continent européen, y compris la Suisse, a vécu ces 30 dernières années sur ce qu'on appelle les dividendes de la paix»

Après la chute du mur de Berlin, nous sommes partis du principe que les guerres en Europe étaient impossibles, mais la guerre d'agression russe en Ukraine prouve le contraire, a souligné Amherd. Nous avons économisé au détriment de l'armée et il nous faut donc fournir maintenant un effort plus important, selon la ministre. (ats/svp)