Une lettre dénonce un climat d'intimidation à l'EPFL

EPFL: une lettre pour dénoncer un climat d'intimidation

L'École polytechnique fédérale de Lausanne a reçu la semaine dernière une lettre munie de 80 signatures pour dénoncer un climat d’intimidation envers des étudiants et employés juifs et israéliens. La direction dit analyser la missive et y répondra prochainement.

Plus de «Suisse»

L'EPFL dit rester «en état de veille» face à la situation. Keystone

La direction de l'EPFL a bien reçu un courrier de 30 pages intitulé «Extrémisme potentiel et enseignement tendancieux», a indiqué la porte-parole Corinne Feuz, dimanche à Keystone-ATS. Elle confirmait l'information publiée par le Matin Dimanche. Parmi les signataires, des membres de la communauté et beaucoup d'externes, mais à priori pas de professeurs, a-t-elle précisé.

Ca s'est déjà passé sur le campus lausannois 👇🏻 EPFL occupée: «S'ils ne partent pas, les forces de l'ordre interviendront»

Selon le quotidien, le message dénonce la présence d’étudiants agressifs, de professeurs activistes solidaires de ces agissements et de conférenciers propageant une vision unilatérale du conflit au Proche-Orient. Autocollants et tracts en faveur de la libération de la Palestine fleurissent, des slogans remettant en cause l’existence d’Israël côtoient les apologies de la résistance armée.

Et les signataires de conclure que les organisations dites propalestiniennes qui agissent actuellement sur le campus de l’EPFL ne sont pas propalestiniennes, mais plutôt anti-israéliennes.

«L'ambiance est actuellement plutôt calme» La porte-parole de l'EPFL

La haute école confirme néanmoins qu'il y a eu quelques incidents et reste en état de veille. Des stickers apparaissent régulièrement, mais sont systématiquement enlevés.

Dans ce même contexte, l'Université de Lausanne voisine a déposé il y a quelques jours une plainte pour déprédations et délation suite aux actions pro-palestiniennes de ses étudiants en mai dernier. (ats)