L'objet de toutes les convoitises mercredi. Image: Kanton Zürich

Cette plaque suisse a été vendue 262 000 francs

Un ou une automobiliste a mis la main sur la plaque «ZH 11» mercredi soir. La somme à débourser est conséquente.

Plus de «Suisse»

«ZH 11» ne devient finalement pas la plaque d’immatriculation la plus chère jamais vendue aux enchères en Suisse. La personne utilisant le pseudonyme Z11Z a remporté la plaque mercredi soir pour un montant de 262 000 francs.

Le record de la plaque la plus onéreuse reste donc détenu par «ZH 24», elle avait été adjugée 299 000 francs en 2024.

Image: Kanton Zürich

Le numéro le plus bas aux enchères de Zurich

«ZH 11» est la plaque d’immatriculation au numéro le plus bas jamais mise aux enchères dans le canton de Zurich. Jusqu’à présent, la plaque zurichoise la plus basse vendue aux enchères était «ZH 24».



Dans le canton de Zurich, des plaques spéciales à six chiffres ainsi que des plaques à numéros bas peuvent être mises aux enchères chaque semaine.



La vente aux enchères de «ZH 11» a débuté en ligne mardi dernier. Les recettes issues de ces ventes de plaques d’immatriculation sont reversées à l’Etat zurichois.

Selon un communiqué, les enchères de plaques ont rapporté environ cinq millions de francs au cours des deux dernières années. (rbu/ome)

Traduit de l'allemand