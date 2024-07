Voici la plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse

Le conseiller d'Etat Mario Fehr présente la plaque «ZH 24» vendue près de 300 000 francs aux enchères. Image: dr

La plaque d'immatriculation «ZH 24» a été vendue aux enchères mercredi soir pour 299 000 francs. Fin juin, une personne avait déjà offert plus de 100 000 francs pour se l'offrir.

Le service des automobiles de Zurich a mis aux enchères «ZH 24», la plaque d'immatriculation zurichoise avec le numéro le plus bas à ce jour, à l'occasion du championnat d'Europe de football 2024. Premier prix? 8000 francs. Mais si une personne avait déjà offert plus de 100 000 francs pour se l'offrir, c'est finalement au prix de 299 000 francs que la plaque d'immatriculation a finalement été vendue aux enchères mercredi 3 juillet. Elle est désormais la plus chère de Suisse et bat le record anciennement détenu par le canton de Zoug et sa plaque «ZG 10», vendue aux enchères en 2018 pour 233 000 francs.

Jusqu'à présent, la seule plaque d'immatriculation zurichoise à deux chiffres jamais vendue aux enchères portait le numéro «ZH 50». Elle a changé de propriétaire en août 2023 pour 202 000 francs. En 2022 déjà, «ZH 100» avait fait entrer 226 000 francs dans les caisses.

Selon un communiqué de la direction de la sécurité zurichoise, les recettes des ventes aux enchères vont directement dans les caisses de l'Etat et profitent ainsi à la population. Ainsi, au cours des deux dernières années, le canton a encaissé à chaque fois environ cinq millions de francs grâce aux ventes aux enchères de plaques.

Le canton de Zoug n'a d'ailleurs plus aucune chance de ramener le record en Suisse centrale avant longtemps. En effet, depuis un an, les plaques d'immatriculation ne sont plus vendues aux enchères. Cette pratique a pris fin pour la simple et bonne raison que le canton a trop d'argent et n'a plus besoin des recettes des ventes aux enchères de numéros.

(fan)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci