Ils suspectent des «offres abusives» et suspendent la vente record

A Soleure, c'est l'emballement autour d'une plaque d'immatriculation. Aux enchères, la plaque SO 1 dépassait le million de francs. Mais le Canton a décidé de suspendre l'opération.

Plus de «Suisse»

La vente aux enchères de la plaque d’immatriculation SO 1, dans le canton de Soleure, va être relancée. L'annonce a été faite par la Chancellerie d'Etat suite à une demande de renseignements de watson. Le communiqué de presse joint à l'annonce fait état d'«offres abusives depuis jeudi soir».

La cheffe du gouvernement cantonal soleurois avec la plaque SO-1 Image: dr

«Au cours de la journée d’hier, des offres sérieuses allant jusqu’à 357 000 francs sont arrivées», poursuit la Chancellerie d’Etat.

Le canton de Soleure examine des mesures juridiques

Jeudi soir, puis vendredi matin, plusieurs enchères dépassant un million de francs ont été enregistrées.

«Mais en raison de mises inhabituellement importantes, le soupçon d’offres non sérieuses s’est rapidement imposé. La prise de contact directe et immédiate avec les meilleurs enchérisseurs a confirmé ce soupçon ce matin.» Canton de Soleure

La vente est donc annulée et sera relancée ultérieurement. En parallèle, l’Office de la circulation examine la procédure d’enregistrement. «L’Office étudie également des mesures pénales contre les personnes ayant soumis des offres abusives», écrit la Chancellerie.

Jeudi, la plaque avait déjà dépassé le précédent record tenu jusqu’ici: 299 000 francs pour la plaque ZH 24.

Si ce montant avait déjà été dépassé jeudi pour la SO 1, la compétition est partie en vrille dans la soirée. L’enchérisseur «Desham» est d’abord passé de 401 000 à 500 000 francs, puis «Inzest» a poussé le montant jusqu’à 1 000 000, et «Abihani» a finalement surenchéri avec 1 010 000 francs.

(dab/hun)