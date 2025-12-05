en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
voiture

L'enchère de la plaque SO 1 est suspecte: vente suspendue

Ils suspectent des «offres abusives» et suspendent la vente record

A Soleure, c'est l'emballement autour d'une plaque d'immatriculation. Aux enchères, la plaque SO 1 dépassait le million de francs. Mais le Canton a décidé de suspendre l'opération.
05.12.2025, 15:2505.12.2025, 15:25

La vente aux enchères de la plaque d’immatriculation SO 1, dans le canton de Soleure, va être relancée. L'annonce a été faite par la Chancellerie d'Etat suite à une demande de renseignements de watson. Le communiqué de presse joint à l'annonce fait état d'«offres abusives depuis jeudi soir».

La cheffe du gouvernement cantonal soleurois avec la plaque SO-1
La cheffe du gouvernement cantonal soleurois avec la plaque SO-1Image: dr

«Au cours de la journée d’hier, des offres sérieuses allant jusqu’à 357 000 francs sont arrivées», poursuit la Chancellerie d’Etat.

Le canton de Soleure examine des mesures juridiques

Jeudi soir, puis vendredi matin, plusieurs enchères dépassant un million de francs ont été enregistrées.

«Mais en raison de mises inhabituellement importantes, le soupçon d’offres non sérieuses s’est rapidement imposé. La prise de contact directe et immédiate avec les meilleurs enchérisseurs a confirmé ce soupçon ce matin.»
Canton de Soleure

Le début de l'histoire 👇

Cette plaque explose le record suisse: «C’est exceptionnel»

La vente est donc annulée et sera relancée ultérieurement. En parallèle, l’Office de la circulation examine la procédure d’enregistrement. «L’Office étudie également des mesures pénales contre les personnes ayant soumis des offres abusives», écrit la Chancellerie.

Jeudi, la plaque avait déjà dépassé le précédent record tenu jusqu’ici: 299 000 francs pour la plaque ZH 24.

Si ce montant avait déjà été dépassé jeudi pour la SO 1, la compétition est partie en vrille dans la soirée. L’enchérisseur «Desham» est d’abord passé de 401 000 à 500 000 francs, puis «Inzest» a poussé le montant jusqu’à 1 000 000, et «Abihani» a finalement surenchéri avec 1 010 000 francs.

(dab/hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
partager sur Facebookpartager sur X
Il coince sa voiture entre deux murs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Berne veut en finir avec cette pratique pour les gros gains de loterie
Le Conseil fédéral veut limiter l'optimisation fiscale pour les gains dépassant le million de francs. Il a mis en consultation un projet en ce sens.
Les gains de jeux de hasard dépassant un million de francs devraient être imposés dans le canton où est domicilié le gagnant au moment du gain. Le Conseil fédéral a mis vendredi en consultation un projet visant à limiter la possibilité d'optimisation fiscale.
L’article