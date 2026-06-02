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Voici ce que les Suisses oublient dans les Uber

Voici ce que les Suisses oublient dans les Uber
Mention spéciale à la personne qui a oublié «une seule pantoufle».Image: watson

Les Suisses oublient vraiment n'importe quoi dans les Uber

Les Suisses oublient des objets toujours plus improbables dans les Uber. On vous dévoile la dixième édition de ce classement, toujours aussi absurde.
02.06.2026, 08:5802.06.2026, 08:58
Margaux Habert
Margaux Habert

Uber dévoile ce mardi son traditionnel classement annuel des objets perdus dans ses véhicules en Suisse. Et si cette dixième édition confirme que les passagers oublient toujours des objets classiques, comme les téléphones, appareils photo, sacs, clés, portefeuilles, écouteurs, vêtements, lunettes, passeports et ordinateurs portables, d'autres oublis plus conséquents sont à signaler.

Désormais, les chauffeurs récupèrent aussi… des machines à café, des batteries de vélo ou encore des terminaux de paiement par carte. Oui, le petit appareil qui sert à encaisser les clients. On imagine le commerçant rentrer chez lui, ouvrir son sac et comprendre qu'il a littéralement abandonné sa caisse dans une Toyota Prius.

La Suisse meilleure ou moins bonne que la France, c'est selon

Cette année, près de 7000 objets ont été signalés comme perdus dans des Uber en Suisse. Un score qui place le pays à la 13e place des nations européennes les plus étourdies. Une performance honorable, même si l'Italie, l'Allemagne et la France font encore mieux dans l'art de quitter un véhicule en oubliant la moitié de leurs affaires.

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Mais le vrai plaisir de ce classement, ce sont évidemment les objets les plus étranges et improbables retrouvés à l'arrière des voitures.

En première place? Une médaille d'argent d'un championnat suisse. Sans doute quelqu'un qui visait l'or ou rien. Juste derrière, on retrouve une télécommande de garage, une enceinte portable, une machine à café, une plaque d'immatriculation ou encore un tableau. Mention spéciale aussi à «une seule pantoufle», signalée dans le communiqué. Le mystère reste entier concernant la deuxième.

Voici le classement complet des objets les plus improbables oubliés dans des Uber suisses:

  1. Médaille d'argent d'un championnat suisse
  2. Télécommande de garage
  3. Enceinte portable
  4. Machine à café
  5. Plaque d'immatriculation
  6. Batterie de vélo
  7. Terminal de paiement par carte
  8. Tableau
  9. Piccolo
  10. Une bouteille de porto portugais

Sans grande surprise, les oublis surviennent surtout le week-end, aux petites heures du matin, quand les passagers n'ont plus totalement les yeux en face des trous. Uber précise d'ailleurs que la journée la plus «étourdie» de l'année a été le samedi 29 novembre 2025, juste après le Black Friday. Apparemment, plusieurs Suisses ont fait du shopping… avant d’abandonner leurs achats dans la voiture qui les ramenait à la maison.

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Côté géographie, Zurich reste la ville la plus à l'ouest (au sens figuré) du pays, devant Genève et Lausanne. A l'inverse, Appenzell est le canton où les passagers semblent le plus aptes à repartir avec leurs affaires.

Uber rappelle enfin avoir lancé une nouvelle fonctionnalité permettant de récupérer plus facilement ses objets oubliés directement via l'application. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui réaliseront, au petit matin, qu'ils ont laissé derrière eux leurs écouteurs… ou leur machine à café.

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