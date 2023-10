Les mauvaises conditions de visibilité au lever du jour et à la tombée de la nuit augmentent le risque de collision avec un animal sauvage. Image: Shutterstock

Voici où vous risquez le plus de percuter un animal sauvage en Suisse

Le risque d'accidents dus au gibier augmente pendant la saison froide, prévient mercredi AXA. La fréquence des sinistres change d'un canton à l'autre.

Après plusieurs semaines marquées par des températures anormalement clémentes, l'automne semble avoir définitivement pris ses quartiers en Suisse. Généralement associée à la courge, aux raisins et aux feuilles mortes, l'avant-dernière saison de l'année est également marquée par un risque accru d'accidents dus au gibier.

C'est ce qu'affirme AXA dans un communiqué diffusé ce mercredi. Le gibier représente toujours un danger, quelles que soient l’heure et la saison, indique l'assureur. Pourtant, pendant la saison froide, les conditions atmosphériques augmentent le risque de collision avec un animal sauvage.

«Il faut redoubler de vigilance en octobre, en novembre et en décembre. Lorsque les jours raccourcissent, les animaux sauvages croisent plus souvent la route des automobilistes» Patrick Villiger, responsable Sinistres Véhicules automobiles chez AXA

Concrètement, poursuit l'assureur, plusieurs milliers d’animaux sauvages meurent sur les routes chaque année. Ce qui occasionne plus de 50 millions de francs de sinistres dans tout le pays. A elle seule, AXA affirme enregistrer plus de 3000 déclarations d’accidents dus au gibier par an.

Pas le même risque partout

La probabilité de percuter un animal n’est pas la même dans toutes les régions de Suisse, comme le montre la statistique des sinistres d’AXA. Dans les cantons du Jura, de Fribourg et de Thurgovie, le risque est jusqu’à sept fois plus élevé que dans les autres cantons.

Inversement, le danger est le plus faible à Genève et à Nidwald.

Indépendamment des cantons, AXA conseille aux automobilistes d'adapter leur vitesse, surtout le matin et le soir, et de se tenir prêts à freiner à tout moment. L'assureur ajoute:

«Si un animal sauvage surgit devant votre voiture, mieux vaut donner un bon coup de frein que tenter une manœuvre d’évitement» AXA

