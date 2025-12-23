larges éclaircies
Sur 26 marques de voitures, Tesla est la moins fiable au monde

A cause de problème passés de production, les Tesla d'occasion accumulent les problèmes de fiabilité.
A cause de problème passés de production, les Tesla d'occasion accumulent les problèmes de fiabilité. bild: tesla

Ce classement est un désastre pour Tesla et les voitures américaines

La plus grande organisation de consommateurs au monde a examiné la qualité à long terme d'un panel de voiture. Et le résultat est décevant pour de nombreux constructeurs. Tesla, en particulier, se retrouve sous le feu des critiques.
23.12.2025, 19:0123.12.2025, 19:01
Markus Abrahamczyk / t-online
Un article de
t-online

America first? Pas en matière de fiabilité. Bien au contraire. La plus grande organisation de consommateurs au monde, l'américaine Consumer Reports, estime que les véhicules des constructeurs américains sont de mauvaise qualité sur le long terme. Dans le dernier classement sur la fiabilité des voitures particulières datant de cinq à dix ans, ceux-ci occupent presque tous des places dans le dernier tiers.

Les voitures américaines sont démontées

La nouvelle analyse porte sur des modèles des années 2016 à 2021. A l’exception de Kia, le constructeur de Corée du Sud classée 21e, le dernier tiers ne compte que des marques américaines. Chevrolet, Ford, Dodge, GMC, Chrysler, Ram et Jeep. Toutes affichent un indice de fiabilité inférieur à la moyenne. Buick se classe un peu mieux avec une septième place, tout comme Lincoln, 14e, et Cadillac, 16e.

Tesla est particulièrement mal lotie. La marque arrive en dernière position, avec un indice de fiabilité de 31 sur un maximum de 100, juste derrière Jeep. Consumer Reports attribue ce mauvais résultat à des problèmes de qualité survenus au début de l'augmentation de la production.

Cette Tesla a le «taux de défauts le plus mauvais depuis 10 ans»

D’importants progrès ont depuis été réalisés, mais les modèles plus anciens portent encore les séquelles des difficultés passées. Selon les données, les véhicules plus récents du constructeur sont ainsi plus fiables.

Le Japon est au top

Du côté des marques japonaises, le tableau est tout autre. Avec un indice de fiabilité de 77 sur 100, Lexus décroche très nettement la première place. La marque est suivie par Toyota avec un score de 73. Les rangs 3 à 5 sont occupés par Mazda, Honda et sa marque de luxe Acura. Nissan, classée 8e, et Subaru, 12e, figurent elles aussi dans la moitié supérieure du classement.

«Les utilisateurs de Toyota lorsqu'ils voient le voyant moteur allumé pour la première fois en 20 ans.»
«Les utilisateurs de Toyota lorsqu'ils voient le voyant moteur allumé pour la première fois en 20 ans.»Image: @messedupcars

Responsable du programme d’analyse des données automobiles chez Consumer Reports, Steven Elek explique:

«Des marques comme Lexus et Toyota sont connues pour leurs évolutions faites de façon prudente. Au lieu d’introduire de nombreux systèmes entièrement nouveaux, elles améliorent progressivement l’ensemble de leur gamme de produits.»

Et d’ajouter:

«Nos données montrent de manière récurrente, au fil du temps, que les voitures de ces marques sont fiables à l’état neuf et le restent en vieillissant.»

D’autres constructeurs ont en revanche montré à plusieurs reprises des problèmes sur certaines années de production.

Les constructeurs allemands affichent des résultats légèrement supérieurs à la moyenne. BMW se classe au sixième rang sur 26 marques, et s'affiche comme la meilleure marque allemande. Audi arrive à la 9e place, Mercedes-Benz à la 11e et Volkswagen à la 13e.

Une large base de données

Pour cette étude, Consumer Reports a comparé le nombre de problèmes rencontrés par un modèle avec la moyenne de tous les véhicules de la même année de production. Environ 140 000 véhicules de 2016 à 2021 ont été pris en compte dans l’analyse.

Voitures électriques: comment la volte-face de l'UE affecte la Suisse

Vingt domaines potentiels de problèmes ont été évalués, allant de petits désagréments comme des freins qui grincent à des défaillances coûteuses du moteur, de la transmission ou de la batterie des voitures électriques. Les problèmes ont été pondérés et un indice global de fiabilité a été calculé sur cette base.

Pour les automobilistes suisses
Bien que l’étude provienne des Etats-Unis, ce classement est pertinent pour les automobilistes en Europe. Bon nombre des marques citées sont également présentes chez nous. Les résultats fournissent des indications importantes sur la fiabilité et la longévité de ces véhicules, qui ne diffèrent le plus souvent que de façon marginale des modèles commercialisés aux États-Unis.
