Après deux ou trois ans d'utilisation, la Model Y de Tesla vieillit comme une voiture âgée de 8 à 9 ans estime les experts allemands. Image: keystone

Cette Tesla a le «taux de défauts le plus mauvais depuis 10 ans»

La Model Y de Tesla ne passe vraiment pas auprès du service des automobiles allemand. Ce dernier a élaboré une longue liste de défauts sur cette électrique qui est pourtant un best-seller mondial.

Markus Abrahamczyk / t-online

Un article de

On trouve difficilement plus cartésien que les spécialistes des expertises du Service des automobiles allemand. Parmi leurs tâches: relever les défauts, réaliser une contre-expertise et, surtout, tenter de garder la tête froide. Peu de choses semblent avoir le don de les déstabiliser, hormis la Tesla Model Y.

En Allemagne, près d’un Model Y sur cinq échoue en effet dès la première expertise, soit après moins de trois ans d'utilisation. Avec un taux d’échec de 17,3%, le SUV électrique occupe la dernière place sur 110 modèles de sa catégorie d'âge, comme le publie dans son dernier rapport le service allemand d'expertises TÜV. Au sujet du Model Y, les inspecteurs affirment:

«Il s'agit du taux de défauts le plus élevé enregistré dans cette tranche d'âge depuis dix ans»

L’analyse repose sur plus de 9,4 millions d’inspections principales.

Des défauts de châssis et de freins

Les inspecteurs ont relevé avant tout des défauts techniques. Des problèmes d’éclairage avant, des disques de frein usés, des défaillances particulièrement fréquentes des suspensions, des rotules et des bras de guidage du châssis.

Directeur général de l’association TÜV, Joachim Bühler explique:

«Les suspensions des essieux sont mises à rude épreuve par le poids important de la batterie, et les freins sont rarement utilisés grâce au freinage régénératif.»

Les jeux de la carrosserie et la qualité des matériaux se situent également bien en dessous du niveau requis. Des signalements de carrosseries non étanches et d’eau dans l’habitacle viennent s'ajouter à ces critiques.

Une success-story, mais...

La Model Y est disponible en Suisse et en Allemagne depuis 2021. Les premiers véhicules provenaient des usines chinoises, puis Tesla a commencé en mars 2022 à produire le modèle dans sa grande usine de Grünheide, près de Berlin.

La Model Y a même été, par moments, la voiture la plus vendue au monde. Malgré des progrès en matière de finition et d’équipements, sa qualité demeure un point faible.

Un modèle très populaire

Sa polyvalence au quotidien, son vaste espace intérieur, son moteur efficient et le maillage toujours plus serré du réseau de recharge continuent de jouer en sa faveur. De nombreux conducteurs saluent l’habitacle spacieux et la simplicité d’utilisation.

Le TÜV garde espoir que les prochains modèles obtiennent de meilleurs résultats lors des inspections. Beaucoup d’automobilistes semblent partager cet espoir.

Qui est le meilleur?

Selon le communiqué, le grand vainqueur du TÜV-Report 2026 est la citadine Mazda 2. Les experts n’ont relevé que 2,9% de défauts importants sur les véhicules âgés de deux à trois ans. Il s’agit du taux de défaillance le plus bas parmi tous les modèles examinés.

«Dans les différentes catégories de véhicules (2-3 ans), la Fiat 500e électrique s'est imposée chez les mini-citadines. La Mazda 2 est la grande gagnante chez les citadines, et la BMW Série 1 chez les compactes. Sur le segment moyen de gamme, la Mercedes Classe C domine, sur le segment des SUV, c'est le VW T-Roc, et sur le segment des fourgonnettes, la Mercedes Classe B.»

(dsc)

Traduit de l'allemand par Joel Espi